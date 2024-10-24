Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке, заявил Путин
Путин: Россия будет решать конфликт на Ближнем Востоке со всеми участниками
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для разрешения ближневосточного конфликта необходимо выполнить все решения Совета безопасности ООН по этому направлению, и Россия будет работать со всеми участниками процесса ближневосточного урегулирования.
"Оценка наша известна, как выйти из ситуации. Мы тоже говорим об этом, это может... только путем устранения причин. А главная причина в отсутствии полноценного полноформатного государства Палестина. Нужно выполнить все решения Совета безопасности по этому направлению. Но мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта, в том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.