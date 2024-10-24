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Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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19:09 24.10.2024 (обновлено: 19:24 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979895850.html
Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке, заявил Путин
Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для разрешения ближневосточного конфликта необходимо выполнить все решения Совета безопасности ООН по этому направлению, РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:09
2024-10-24T19:24
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
ближний восток
россия
владимир путин
оон
палестина
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для разрешения ближневосточного конфликта необходимо выполнить все решения Совета безопасности ООН по этому направлению, и Россия будет работать со всеми участниками процесса ближневосточного урегулирования."Оценка наша известна, как выйти из ситуации. Мы тоже говорим об этом, это может... только путем устранения причин. А главная причина в отсутствии полноценного полноформатного государства Палестина. Нужно выполнить все решения Совета безопасности по этому направлению. Но мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта, в том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, ближний восток, россия, владимир путин, оон, палестина
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, ООН, Палестина
Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке, заявил Путин

Путин: Россия будет решать конфликт на Ближнем Востоке со всеми участниками

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для разрешения ближневосточного конфликта необходимо выполнить все решения Совета безопасности ООН по этому направлению, и Россия будет работать со всеми участниками процесса ближневосточного урегулирования.
"Оценка наша известна, как выйти из ситуации. Мы тоже говорим об этом, это может... только путем устранения причин. А главная причина в отсутствии полноценного полноформатного государства Палестина. Нужно выполнить все решения Совета безопасности по этому направлению. Но мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта, в том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБлижний ВостокРоссияВладимир ПутинООНПалестина
 
 
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