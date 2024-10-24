https://ria.ru/20241024/putin-1979895850.html

Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке, заявил Путин

Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для разрешения ближневосточного конфликта необходимо выполнить все решения Совета безопасности ООН по этому направлению, РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:09

2024-10-24T19:09

2024-10-24T19:24

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для разрешения ближневосточного конфликта необходимо выполнить все решения Совета безопасности ООН по этому направлению, и Россия будет работать со всеми участниками процесса ближневосточного урегулирования."Оценка наша известна, как выйти из ситуации. Мы тоже говорим об этом, это может... только путем устранения причин. А главная причина в отсутствии полноценного полноформатного государства Палестина. Нужно выполнить все решения Совета безопасности по этому направлению. Но мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта, в том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

ближний восток

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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, ближний восток, россия, владимир путин, оон, палестина