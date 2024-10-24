Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 24.10.2024 (обновлено: 19:45 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979894122.html
Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Россия очень озабочена тем, что происходит на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:04
2024-10-24T19:45
россия
ближний восток
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
владимир путин
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979890553_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_83dd310839f9cb6a01bd132e49a9a5fc.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия очень озабочена тем, что происходит на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке."Кто бы чего ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем. Только увидим дополнительные проблемы", - добавил он.Никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта и начала большой войны, заключил президент.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241024/briks-1979823893.html
россия
ближний восток
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979890553_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_233381b702ae112747c923357ff37859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, владимир путин, казань
Россия, Ближний Восток, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Владимир Путин, Казань
Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Путин: никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия очень озабочена тем, что происходит на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
«
"Кто бы чего ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем. Только увидим дополнительные проблемы", - добавил он.
Никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта и начала большой войны, заключил президент.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич/БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
"Иногда доходит до драки". Что Путин рассказал лидерам мирового большинства
Вчера, 15:21
 
РоссияБлижний ВостокБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреВладимир ПутинКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала