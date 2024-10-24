https://ria.ru/20241024/putin-1979894122.html

Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024

Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Россия очень озабочена тем, что происходит на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:04

2024-10-24T19:04

2024-10-24T19:45

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казань

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия очень озабочена тем, что происходит на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке."Кто бы чего ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем. Только увидим дополнительные проблемы", - добавил он.Никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта и начала большой войны, заключил президент.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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