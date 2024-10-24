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Путин приветствовал готовность Еревана развивать логистические проекты
Путин приветствовал готовность Еревана развивать логистические проекты - РИА Новости, 24.10.2024
Путин приветствовал готовность Еревана развивать логистические проекты
Президент России Владимир Путин приветствует готовность Армении развивать совместные логистические проекты с другими странами региона, в том числе с... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:31
2024-10-24T14:31
2024-10-24T19:44
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владимир путин
никол пашинян
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствует готовность Армении развивать совместные логистические проекты с другими странами региона, в том числе с Азербайджаном.Российский лидер в четверг проводит заключительное заседание казанского саммита БРИКС в формате "аутрич". В числе других участников на мероприятии выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян."Только что вы сказали о проектах в логистике. Очень важное направление сотрудничества в регионе. И еще важнее, что вы положительно относитесь к тому, чтобы эти проекты осуществлялись и с Азербайджаном, и с другими странами региона, о чем мы в течение последних лет много говорим", - отреагировал Путин на слова премьера Армении.
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россия, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Армения, Азербайджан, Владимир Путин, Никол Пашинян, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин приветствовал готовность Еревана развивать логистические проекты
Путин приветствовал готовность Еревана развивать логистику, в том числе с Баку