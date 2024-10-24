https://ria.ru/20241024/putin-1979893242.html

Путин приветствовал готовность Еревана развивать логистические проекты

Путин приветствовал готовность Еревана развивать логистические проекты - РИА Новости, 24.10.2024

Путин приветствовал готовность Еревана развивать логистические проекты

Президент России Владимир Путин приветствует готовность Армении развивать совместные логистические проекты с другими странами региона, в том числе с... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:31

2024-10-24T14:31

2024-10-24T19:44

россия

армения

азербайджан

владимир путин

никол пашинян

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствует готовность Армении развивать совместные логистические проекты с другими странами региона, в том числе с Азербайджаном.Российский лидер в четверг проводит заключительное заседание казанского саммита БРИКС в формате "аутрич". В числе других участников на мероприятии выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян."Только что вы сказали о проектах в логистике. Очень важное направление сотрудничества в регионе. И еще важнее, что вы положительно относитесь к тому, чтобы эти проекты осуществлялись и с Азербайджаном, и с другими странами региона, о чем мы в течение последних лет много говорим", - отреагировал Путин на слова премьера Армении.

https://ria.ru/20241024/outreach-1979798518.html

россия

армения

азербайджан

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россия, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, саммит брикс в казани в 2024 году