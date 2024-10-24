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Путин высказался о возможности использования "Северного потока" - РИА Новости, 24.10.2024
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19:00 24.10.2024 (обновлено: 19:13 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979892860.html
Путин высказался о возможности использования "Северного потока"
Путин высказался о возможности использования "Северного потока" - РИА Новости, 24.10.2024
Путин высказался о возможности использования "Северного потока"
Одна ветка "Северного потока 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил президент России... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:00
2024-10-24T19:13
германия
брикс
северный поток
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Одна ветка "Северного потока 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил президент России Владимир Путин."До сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря, "Северный поток 2". Ну и чего стоит-то немецким властям? Просто кнопку нажать - и всё пошло. Но они не делают этого по политическим соображениям", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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германия, брикс, северный поток, саммит брикс в казани в 2024 году
Германия, БРИКС, Северный поток, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин высказался о возможности использования "Северного потока"

Путин: одна ветка "Северного потока" сохранилась

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Одна ветка "Северного потока 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил президент России Владимир Путин.
«
"До сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря, "Северный поток 2". Ну и чего стоит-то немецким властям? Просто кнопку нажать - и всё пошло. Но они не делают этого по политическим соображениям", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад наплевал на принципы международного права, заявил Путин
Вчера, 18:57
 
ГерманияБРИКССеверный потокСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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