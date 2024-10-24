https://ria.ru/20241024/putin-1979891494.html
Путин высказался о расширении НАТО на восток
Путин высказался о расширении НАТО на восток - РИА Новости, 24.10.2024
Путин высказался о расширении НАТО на восток
Постоянные обращения России к партнерам с просьбой не расширять НАТО на восток годами игнорировались, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:57
2024-10-24T18:57
2024-10-24T19:37
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Постоянные обращения России к партнерам с просьбой не расширять НАТО на восток годами игнорировались, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС."Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем, пусть, скажем, в ту же Украину, и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо?" - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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россия, нато, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, украина
Россия, НАТО, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Украина
Путин высказался о расширении НАТО на восток
Путин: Запад годами игнорировал обращения РФ не расширять НАТО на восток
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Постоянные обращения России к партнерам с просьбой не расширять НАТО на восток годами игнорировались, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
"Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем, пусть, скажем, в ту же Украину, и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо?" - сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.