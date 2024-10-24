https://ria.ru/20241024/putin-1979890735.html
Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин
Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин
Россия не может существовать, если потеряет свой суверенитет, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:55
2024-10-24T18:55
2024-10-24T19:25
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
владимир путин
казань
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия не может существовать, если потеряет свой суверенитет, заявил президент страны Владимир Путин."Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Путин: Россия не может существовать без суверенитета
Путин: Россия не может существовать без суверенитета
2024-10-24T18:55
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, владимир путин, казань
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Владимир Путин, Казань
Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин
Путин: Россия не может существовать без суверенитета