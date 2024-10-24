https://ria.ru/20241024/putin-1979890735.html

Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин

Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин

Россия не может существовать, если потеряет свой суверенитет, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:55

2024-10-24T18:55

2024-10-24T19:25

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

россия

владимир путин

казань

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия не может существовать, если потеряет свой суверенитет, заявил президент страны Владимир Путин."Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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россия

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Путин: Россия не может существовать без суверенитета Путин: Россия не может существовать без суверенитета 2024-10-24T18:55 true PT0M06S

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, владимир путин, казань