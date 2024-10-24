Рейтинг@Mail.ru
Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 24.10.2024 (обновлено: 19:25 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979890735.html
Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин
Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин
Россия не может существовать, если потеряет свой суверенитет, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:55
2024-10-24T19:25
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
владимир путин
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979896555_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6199c24a5718168568eb30e1064a3af.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия не может существовать, если потеряет свой суверенитет, заявил президент страны Владимир Путин."Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: Россия не может существовать без суверенитета
Путин: Россия не может существовать без суверенитета
2024-10-24T18:55
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979896555_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_633fecaf3a9e30f87e22d0b33a785576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, владимир путин, казань
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Владимир Путин, Казань
Россия не может существовать без суверенитета, заявил Путин

Путин: Россия не может существовать без суверенитета

Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия не может существовать, если потеряет свой суверенитет, заявил президент страны Владимир Путин.
"Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРоссияВладимир ПутинКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала