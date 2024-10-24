Путин рассказал, с какими странами Россия будет выстраивать отношения
Путин: Россия будет строить отношения со странами, уважающими ее независимость
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия намерена выстраивать отношения с теми странами, которые уважают ее независимость и традиции как государства-партнера БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет.
"Укрепление своего суверенитета и независимости в экономике, в финансах, в военном деле и означает повышение нашей безопасности, и означает создание условий для ее (России - ред.) уверенного развития в будущем как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного с теми партнерами, каких мы имеем в БРИКС, которые уважают независимость России, уважают наши традиции, и к которым мы относимся таким же образом", - сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.