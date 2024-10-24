https://ria.ru/20241024/putin-1979889766.html

Путин рассказал, с какими странами Россия будет выстраивать отношения

Путин рассказал, с какими странами Россия будет выстраивать отношения - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал, с какими странами Россия будет выстраивать отношения

Россия намерена выстраивать отношения с теми странами, которые уважают ее независимость и традиции как государства-партнера БРИКС, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:53

2024-10-24T18:53

2024-10-24T19:16

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

казань

бразилия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия намерена выстраивать отношения с теми странами, которые уважают ее независимость и традиции как государства-партнера БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет."Укрепление своего суверенитета и независимости в экономике, в финансах, в военном деле и означает повышение нашей безопасности, и означает создание условий для ее (России - ред.) уверенного развития в будущем как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного с теми партнерами, каких мы имеем в БРИКС, которые уважают независимость России, уважают наши традиции, и к которым мы относимся таким же образом", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, казань, бразилия, владимир путин, брикс