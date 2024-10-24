https://ria.ru/20241024/putin-1979886163.html

Россия не отказывается от контактов с Западом, заявил Путин

Россия не отказывается от контактов с Западом, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Россия не отказывается от контактов с Западом, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от контактов с западными лидерами, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:44

2024-10-24T18:44

2024-10-24T19:23

саммит брикс в казани в 2024 году

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казань

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владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от контактов с западными лидерами, заявил глава государства Владимир Путин."Мы не закрывались от этих контактов (с западными партнерами - ред.)... Мы никогда не отказывались и сейчас не отказываемся (от них - ред.). Если кто-то хочет возобновить с нами отношения - пожалуйста. Мы же все время об этом говорим, но не навязываемся", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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Путин: мы никогда не отказывались от контактов с западными партнерами Путин: мы никогда не отказывались от контактов с западными партнерами 2024-10-24T18:44 true PT0M32S

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