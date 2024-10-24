https://ria.ru/20241024/putin-1979884913.html
Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области
Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области
Часть подразделений ВСУ оказалась заблокирована в Курской области, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:41
2024-10-24T18:41
2024-10-24T19:59
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специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Часть подразделений ВСУ оказалась заблокирована в Курской области, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани."Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри — пока безуспешно", — сказал он.По словам Путина, сейчас армия приступила к ликвидации этих подразделений противника.Кроме того, за последний месяц украинские войска потеряли в Курской области около 26 тысяч человек, "тоже санитарные и безвозвратные", подчеркнул президент. Что касается успехов российских военных, то они, отметил глава государства, уверенно действуют на всех направлениях и продвигаются на всех участках линии боевого соприкосновения.Утром 6 августа украинские боевики перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 26 222 военнослужащих и 176 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241024/putin-1979896112.html
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Путин: около двух тысяч военных ВСУ, напавших на Курскую области, окружены
Около 2 тысяч военных ВСУ, напавших на Курскую область, окружены, идет их ликвидация, заявил Путин.
2024-10-24T18:41
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курская область, безопасность, владимир путин, казань, вооруженные силы украины, брикс, брянская область, саммит брикс в казани в 2024 году
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Казань, Вооруженные силы Украины, БРИКС, Брянская область, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области
Путин: около 2 тысяч солдат ВСУ оказались заблокированы в Курской области