https://ria.ru/20241024/putin-1979884678.html

Путин раскрыл, что для него самое главное

Путин раскрыл, что для него самое главное - РИА Новости, 24.10.2024

Путин раскрыл, что для него самое главное

Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность РФ является для него самым главным. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:47

2024-10-24T18:47

2024-10-24T19:02

вооруженные силы украины

брикс

россия

казань

бразилия

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979880620_228:0:3092:1611_1920x0_80_0_0_08cbd3fce1235892ad5747f3f48bc102.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность РФ является для него самым главным.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября."Начну с безопасности России, потому что для меня это - самое главное", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241024/putin-1979893242.html

россия

казань

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, брикс, россия, казань, бразилия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году