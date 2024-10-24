https://ria.ru/20241024/putin-1979884678.html
Путин раскрыл, что для него самое главное
Путин раскрыл, что для него самое главное - РИА Новости, 24.10.2024
Путин раскрыл, что для него самое главное
Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность РФ является для него самым главным. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:47
2024-10-24T18:47
2024-10-24T19:02
вооруженные силы украины
брикс
россия
казань
бразилия
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979880620_228:0:3092:1611_1920x0_80_0_0_08cbd3fce1235892ad5747f3f48bc102.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность РФ является для него самым главным.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября."Начну с безопасности России, потому что для меня это - самое главное", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241024/putin-1979893242.html
россия
казань
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979880620_586:0:2734:1611_1920x0_80_0_0_bdeeb61989ef7b398e9b47fa0414c86d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, брикс, россия, казань, бразилия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Вооруженные силы Украины, БРИКС, Россия, Казань, Бразилия, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин раскрыл, что для него самое главное
Путин заявил, что безопасность России - самое главное для него