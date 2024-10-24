Путин рассказал про будущее отношений России и США
Путин: как буду строиться отношения с США после выборов зависит от них
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Как будут строиться отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки после американских выборов - зависит от США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как будут строиться российско-американские отношения после выборов - это прежде всего зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят - не надо. Но это - выбор за будущей администрацией", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.