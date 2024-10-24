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Путин рассказал про будущее отношений России и США - РИА Новости, 24.10.2024
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18:41 24.10.2024 (обновлено: 18:54 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979884563.html
Путин рассказал про будущее отношений России и США
Путин рассказал про будущее отношений России и США - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал про будущее отношений России и США
Как будут строиться отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки после американских выборов - зависит от США, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:41
2024-10-24T18:54
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
сша
казань
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Как будут строиться отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки после американских выборов - зависит от США, заявил президент РФ Владимир Путин."Как будут строиться российско-американские отношения после выборов - это прежде всего зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят - не надо. Но это - выбор за будущей администрацией", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, сша, казань, владимир путин
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, США, Казань, Владимир Путин
Путин рассказал про будущее отношений России и США

Путин: как буду строиться отношения с США после выборов зависит от них

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Как будут строиться отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки после американских выборов - зависит от США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как будут строиться российско-американские отношения после выборов - это прежде всего зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят - не надо. Но это - выбор за будущей администрацией", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРоссияСШАКазаньВладимир Путин
 
 
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