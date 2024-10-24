https://ria.ru/20241024/putin-1979882552.html
Страны БРИКС хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, заявил Путин
Страны БРИКС хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Страны БРИКС хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, заявил Путин
Все страны объединения БРИКС настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился мирно и как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:35
2024-10-24T18:35
2024-10-24T18:42
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Все страны объединения БРИКС настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился мирно и как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин."Все настроены на то, чтобы конфликт (на Украине — ред.) закончился как можно быстрее и, желательно, мирными средствами", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, украина, в мире, владимир путин, россия, казань
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, Казань
Страны БРИКС хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, заявил Путин
Путин: страны БРИКС настроены, чтобы конфликт на Украине закончился мирно
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Все страны объединения БРИКС настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился мирно и как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин.
"Все настроены на то, чтобы конфликт (на Украине — ред.) закончился как можно быстрее и, желательно, мирными средствами", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.