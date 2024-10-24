Путин: будущим партнерам БРИКС направят приглашения к полноформатной работе
Путин: будущие страны-партнеры БРИКС получат приглашения к полноформатной работе
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения к участию в работе.
"Мы направим приглашения и предложения будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа объявим уже о том, кто находится в этом списке", - сказал он на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.