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Путин: будущим партнерам БРИКС направят приглашения к полноформатной работе - РИА Новости, 24.10.2024
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18:35 24.10.2024 (обновлено: 18:45 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979882331.html
Путин: будущим партнерам БРИКС направят приглашения к полноформатной работе
Путин: будущим партнерам БРИКС направят приглашения к полноформатной работе - РИА Новости, 24.10.2024
Путин: будущим партнерам БРИКС направят приглашения к полноформатной работе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения к участию в работе. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:35
2024-10-24T18:45
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения к участию в работе."Мы направим приглашения и предложения будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа объявим уже о том, кто находится в этом списке", - сказал он на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин: будущим партнерам БРИКС направят приглашения к полноформатной работе

Путин: будущие страны-партнеры БРИКС получат приглашения к полноформатной работе

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущим странам-партнерам БРИКС будут направлены приглашения к участию в работе.
"Мы направим приглашения и предложения будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа объявим уже о том, кто находится в этом списке", - сказал он на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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