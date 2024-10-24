https://ria.ru/20241024/putin-1979881493.html
Страны БРИКС согласовали список государств-партнеров
Страны БРИКС согласовали список государств-партнеров - РИА Новости, 24.10.2024
Страны БРИКС согласовали список государств-партнеров
Страны БРИКС согласовали список государств-партнеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:32
2024-10-24T18:32
2024-10-24T21:32
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Страны БРИКС согласовали список государств-партнеров, заявил президент России Владимир Путин."Мы согласовали с партнерами, что на первом этапе, имея в виду возможное расширение, мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован. Некоторые страны, которые участвовали в сегодняшних и вчерашних мероприятиях, передали нам свои предложения и запросы на полноформатное участие в работе объединения БРИКС", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Путин: страны БРИКС согласовали список государств-партнеров
Путин: страны БРИКС согласовали список государств-партнеров
2024-10-24T18:32
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РИА Новости
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, казань, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Казань, Владимир Путин
Страны БРИКС согласовали список государств-партнеров
Путин: страны БРИКС согласовали список государств-партнеров