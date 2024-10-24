https://ria.ru/20241024/putin-1979879690.html
Россия чувствует поддержку партнеров БРИКС, заявил Путин
Россия чувствует поддержку партнеров БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Россия чувствует поддержку партнеров БРИКС, заявил Путин
Россия чувствует поддержку партнеров БРИКС, с завершением саммита она не заканчивается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:28
2024-10-24T18:28
2024-10-24T18:36
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия чувствует поддержку партнеров БРИКС, с завершением саммита она не заканчивается, заявил президент РФ Владимир Путин."На протяжении всего председательства мы чувствуем энергичную поддержку со стороны партнеров. Это важно. Тем более, что с завершением саммита она не заканчивается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия чувствует поддержку партнеров БРИКС, заявил Путин
Путин: поддержка партнеров БРИКС не заканчивается после окончания саммита