Рейтинг@Mail.ru
Россия справится со своими проблемами сама, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 24.10.2024 (обновлено: 18:39 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979878927.html
Россия справится со своими проблемами сама, заявил Путин
Россия справится со своими проблемами сама, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Россия справится со своими проблемами сама, заявил Путин
Россия знает об обстановке, которая складывается вокруг неё, и не хочет все проблемы переносить на институты, в развитии которых заинтересована, Россия... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:27
2024-10-24T18:39
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979737731_0:69:3118:1822_1920x0_80_0_0_1f44241cad0bd728766c313fb955ca1b.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия знает об обстановке, которая складывается вокруг неё, и не хочет все проблемы переносить на институты, в развитии которых заинтересована, Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент РФ Владимир Путин."Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241024/outreach-1979798518.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979737731_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_41d5c60f6619fe4e8cc4204d33e5e9d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Россия справится со своими проблемами сама, заявил Путин

Путин: Россия справится со своими проблемами сама

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия знает об обстановке, которая складывается вокруг неё, и не хочет все проблемы переносить на институты, в развитии которых заинтересована, Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления
Вчера, 14:10
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала