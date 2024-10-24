https://ria.ru/20241024/putin-1979878927.html

Россия справится со своими проблемами сама, заявил Путин

Россия справится со своими проблемами сама, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Россия справится со своими проблемами сама, заявил Путин

Россия знает об обстановке, которая складывается вокруг неё, и не хочет все проблемы переносить на институты, в развитии которых заинтересована, Россия... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:27

2024-10-24T18:27

2024-10-24T18:39

россия

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия знает об обстановке, которая складывается вокруг неё, и не хочет все проблемы переносить на институты, в развитии которых заинтересована, Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент РФ Владимир Путин."Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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