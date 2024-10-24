"На другое не готовы". Путин получил секретное предложение из Киева
Путин подвел итоги саммита БРИКС на пресс-конференции
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Казани завершается XVI саммит БРИКС. Мероприятие с участием представителей трех десятков государств получилось очень насыщенным. Нашлось время для концерта, традиционного торжественного ужина, продолжительных общих заседаний и множества двусторонних встреч. В последний день саммита Владимир Путин подвел итоги на пресс-конференции. О чем говорили — в материале РИА Новости.
О конфликте на Украине и переговорах
В международный выставочный комплекс "Казань Экспо" съехались более 300 журналистов, в том числе, как уточнила представитель МИД Мария Захарова, и из недружественных государств.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Начал президент неформально, извинившись перед жителями Казани за доставленные в дни саммита неудобства. Все было не зря, отметил он и выразил благодарность.
Ожидаемо одной из главных тем стал кризис на Украине.
"Все в БРИКС настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными способами", — сказал Путин.
Многие поддерживают инициативу Китая и Бразилии, предполагающую прекращение боевых действий и закрепление за Украиной нейтрального статуса.
Что касается условий завершения конфликта, приемлемых для Москвы, то российские власти "готовы рассматривать любые варианты, исходя из реалий, которые складываются на земле". "И не готовы ни на что другое", — подчеркнул глава государства.
И продолжил: представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Киева некое предложение для России. Эту информацию он передал в Кремль.
Однако уже на следующий день Украина вновь заявила об отказе от любых переговоров. После этого Владимир Зеленский озвучил на заседании Верховной рады очередной "план победы", подтвердив неготовность к диалогу.
Что предлагали в Киеве, Путин не раскрыл. Но добавил: переговоры привели бы к отмене военного положения на Украине и выборам. "Видимо, к этому не готовы. Мяч на их стороне", — заключил президент.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Об отношениях с КНДР
Западные СМИ со ссылкой на "спутниковые снимки разведки" утверждают, что в Россию прибыли войска Северной Кореи. "Снимки — вещь серьезная, если есть снимки, значит, они что-то отражают", — прокомментировал это Путин.
И напомнил, что именно Запад раскачивал ситуацию на Украине, в итоге "дело дошло до прямого участия военнослужащих стран НАТО в конфликте". Россия знает, кто конкретно и в каком качестве это делает. Как минимум украинцы не в состоянии самостоятельно запускать высокоточные ракеты вроде Storm Shadow или ATACMS.
Продолжая тему КНДР, президент указал на четвертую статью договора о стратегическом партнерстве. Там идет речь о военной взаимопомощи. Северная Корея, добавил он, относится к этому серьезно. Но что именно Москва и Пхеньян предпримут — это дело двух сторон, "еще предстоит обсудить имплементацию четвертого пункта".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
А "российская армия действует уверенно, никто этого не отрицает".
"Часть подразделений украинской армии, вторгавшаяся в Курскую область, — порядка двух тысяч человек — блокирована", — сообщил Верховный главнокомандующий. Эту группировку сейчас ликвидируют.
О платежных механизмах и расширении БРИКС
Спросили о том, есть ли планы заменить платежную систему SWIFT. Путин ответил, что такую задачу пока не ставили.
"Мы не создавали и не создаем никаких альтернатив", — пояснил он. Есть проблемы с расчетами в нацвалютах, но особого общего механизма в БРИКС не изобретают. Хватает тех систем, что уже имеются.
Что касается расширения организации, то на первом этапе предстоит согласовать список возможных новых участников. Затем последуют приглашения.
О "частном разговоре" с Трампом и угрозах удара по Москве
Задали вопрос о "вмешательстве России" в американские выборы. Президент сказал: даже в конгрессе США давно пришли к выводу, что это "полная чушь".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке, 28 июня 2019 года
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке, 28 июня 2019 года
Что касается перспектив двусторонних отношений — тут все зависит от Вашингтона. Но если "не хотят — не надо".
Спросили о недавнем рассказе Трампа о том, что он якобы угрожал российскому президенту ударом по Москве.
"Я такого разговора не припомню", — кратко ответил Путин.
"Угрожать можно кому угодно, России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает", — также заверил он.
Об "изоляции" и суверенитете
Россия открыта к диалогу со всеми.
"Получаем сигналы от западных партнеров о возможных контактах", — сообщил президент. Но Россия справляется и сама: экономика крепнет, планируется рост в четыре процента ВВП, в то время как Евросоюз на грани рецессии.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Корень проблем в том, что США и ЕС не желали общаться на равных. "Нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты со странами западного мира указывали "свое место". И это место привело бы нас к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков, — подчеркнул Путин. — <…> Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет".
Сейчас же страна развивается самостоятельно, сотрудничая с теми, кто уважает нашу независимость, традиции. И Россия к ним относится так же.