https://ria.ru/20241024/putin-1979821970.html

Путин пообещал работать над тем, чтобы в БРИКС не было размолвок

Путин пообещал работать над тем, чтобы в БРИКС не было размолвок - РИА Новости, 24.10.2024

Путин пообещал работать над тем, чтобы в БРИКС не было размолвок

Государства-участницы БРИКС будут в координации с ООН работать над тем, чтобы в общем "доме" была благоприятная атмосфера и в "семье" стран не доходило до... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:08

2024-10-24T15:08

2024-10-24T21:42

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владимир путин

антониу гутерреш

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оон

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Государства-участницы БРИКС будут в координации с ООН работать над тем, чтобы в общем "доме" была благоприятная атмосфера и в "семье" стран не доходило до размолвок и драк, пообещал президент РФ Владимир Путин. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани призвал страны жить как одна большая семья. "Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки. Цель БРИКС заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и создать благоприятную атмосферу в общем доме. Мы этим занимаемся и будем это делать, в том числе в тесной координации с ООН", - сказал на это Путин.

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"Мы так и живем": ответ Путина генсеку ООН на слова о том, что все должны жить как одна большая семья Путин ответил Гутерришу на его слова о том, что все должны жить как одна большая семья 2024-10-24T15:08 true PT0M39S

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