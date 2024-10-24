https://ria.ru/20241024/putin-1979800279.html
БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин
БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин
"Кулачное право" сегодня культивируется в международных делах, оно вызывает ответную реакцию, цель БРИКС заключается в укреплении роли международного права,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:01
2024-10-24T14:01
2024-10-24T14:14
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
казань
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979802807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98ea044199e3871195d722a46b336511.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. "Кулачное право" сегодня культивируется в международных делах, оно вызывает ответную реакцию, цель БРИКС заключается в укреплении роли международного права, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани."Вы упомянули про культивируемое в международных делах право сильного, по-другому оно еще называется кулачное право. Когда оно применяется кем бы то ни было в экономике, торговле или в политике, то это взывает абсолютно адекватную ответную реакцию. И вместо международного права укрепляется это кулачное. Цель БРИКС как раз и заключается в том, чтобы приподнять значимость международного права", - сказал Путин, комментируя выступление президента Киргизии Садыра Жапарова.
https://ria.ru/20241024/outreach-1979798518.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979802807_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b8873464646fb2849aa0055e7614365d.jpg
Путин об укреплении роли международного права в мировых делах
В мировых делах сегодня культивируется "кулачное право", а БРИКС - за укрепление роли международного права, заявил Путин.
2024-10-24T14:01
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, казань, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Казань, Владимир Путин
БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин
Путин: в мировых делах культивируется "кулачное право", БРИКС реагирует на это