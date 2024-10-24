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БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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14:01 24.10.2024 (обновлено: 14:14 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979800279.html
БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин
БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин
"Кулачное право" сегодня культивируется в международных делах, оно вызывает ответную реакцию, цель БРИКС заключается в укреплении роли международного права,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:01
2024-10-24T14:14
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
казань
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. "Кулачное право" сегодня культивируется в международных делах, оно вызывает ответную реакцию, цель БРИКС заключается в укреплении роли международного права, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани."Вы упомянули про культивируемое в международных делах право сильного, по-другому оно еще называется кулачное право. Когда оно применяется кем бы то ни было в экономике, торговле или в политике, то это взывает абсолютно адекватную ответную реакцию. И вместо международного права укрепляется это кулачное. Цель БРИКС как раз и заключается в том, чтобы приподнять значимость международного права", - сказал Путин, комментируя выступление президента Киргизии Садыра Жапарова.
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Путин об укреплении роли международного права в мировых делах
В мировых делах сегодня культивируется "кулачное право", а БРИКС - за укрепление роли международного права, заявил Путин.
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, казань, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Казань, Владимир Путин
БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин

Путин: в мировых делах культивируется "кулачное право", БРИКС реагирует на это

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. "Кулачное право" сегодня культивируется в международных делах, оно вызывает ответную реакцию, цель БРИКС заключается в укреплении роли международного права, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани.
"Вы упомянули про культивируемое в международных делах право сильного, по-другому оно еще называется кулачное право. Когда оно применяется кем бы то ни было в экономике, торговле или в политике, то это взывает абсолютно адекватную ответную реакцию. И вместо международного права укрепляется это кулачное. Цель БРИКС как раз и заключается в том, чтобы приподнять значимость международного права", - сказал Путин, комментируя выступление президента Киргизии Садыра Жапарова.
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