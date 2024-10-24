https://ria.ru/20241024/putin-1979800279.html

БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин

БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

БРИКС выступает за укрепление роли международного права, заявил Путин

"Кулачное право" сегодня культивируется в международных делах, оно вызывает ответную реакцию, цель БРИКС заключается в укреплении роли международного права,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:01

2024-10-24T14:01

2024-10-24T14:14

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. "Кулачное право" сегодня культивируется в международных делах, оно вызывает ответную реакцию, цель БРИКС заключается в укреплении роли международного права, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани."Вы упомянули про культивируемое в международных делах право сильного, по-другому оно еще называется кулачное право. Когда оно применяется кем бы то ни было в экономике, торговле или в политике, то это взывает абсолютно адекватную ответную реакцию. И вместо международного права укрепляется это кулачное. Цель БРИКС как раз и заключается в том, чтобы приподнять значимость международного права", - сказал Путин, комментируя выступление президента Киргизии Садыра Жапарова.

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Путин об укреплении роли международного права в мировых делах В мировых делах сегодня культивируется "кулачное право", а БРИКС - за укрепление роли международного права, заявил Путин. 2024-10-24T14:01 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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