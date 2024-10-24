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Правительство Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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13:30 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979791185.html
Правительство Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил Путин
Правительство Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Правительство Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил Путин
Законное правительство президента Николаса Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:30
2024-10-24T13:30
венесуэла
россия
николас мадуро
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Законное правительство президента Николаса Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин. "Законное правительство, сформированное под вашим руководством после выборов, безусловно, многое сделало для развития как Венесуэлы, также и для сотрудничества с другими странами в том числе и в периметре нашей организации БРИКС", - сказал Путин после выступления Мадуро в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате в формате "БРИКС+/аутрич".
https://ria.ru/20241024/venesuela-1979790934.html
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венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Правительство Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил Путин

Путин: законное правительство Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Законное правительство президента Николаса Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин.
"Законное правительство, сформированное под вашим руководством после выборов, безусловно, многое сделало для развития как Венесуэлы, также и для сотрудничества с другими странами в том числе и в периметре нашей организации БРИКС", - сказал Путин после выступления Мадуро в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате в формате "БРИКС+/аутрич".
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Венесуэла под руководством Мадуро укрепляет свой суверенитет, заявил Путин
Вчера, 13:26
 
ВенесуэлаРоссияНиколас МадуроВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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