https://ria.ru/20241024/putin-1979791185.html

Правительство Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил Путин

Правительство Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Правительство Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил Путин

Законное правительство президента Николаса Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:30

2024-10-24T13:30

2024-10-24T13:30

венесуэла

россия

николас мадуро

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Законное правительство президента Николаса Мадуро многое сделает для развития Венесуэлы, заявил президент России Владимир Путин. "Законное правительство, сформированное под вашим руководством после выборов, безусловно, многое сделало для развития как Венесуэлы, также и для сотрудничества с другими странами в том числе и в периметре нашей организации БРИКС", - сказал Путин после выступления Мадуро в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате в формате "БРИКС+/аутрич".

https://ria.ru/20241024/venesuela-1979790934.html

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венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году