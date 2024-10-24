Путин передал президенту ОАЭ благодарность за участие в работе БРИКС
Путин передал президенту ОАЭ благодарность за активное участие в работе БРИКС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну благодарность за его активное участие в работе БРИКС.
Российский лидер в четверг проводит заключительное заседание казанского саммита объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".
"Я со своей стороны прошу передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Объединенных Арабских Эмиратов за активное участие в нашей работе", - обратился Путин к представителю делегации ОАЭ после его выступления.
Президент ОАЭ в среду сам посетил Казань для участия в основном заседании саммита БРИКС. Кроме того, на днях Аль Нахайян был в России с отдельным официальным визитом. В минувшее воскресенье они с Путиным общались в неформальной обстановке в подмосковной резиденции Ново-Огарево, а в понедельник, 21 октября президенты России и Эмиратов провели официальные переговоры в Кремле.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.