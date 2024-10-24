https://ria.ru/20241024/putin-1979783505.html

Путин передал президенту ОАЭ благодарность за участие в работе БРИКС

Путин передал президенту ОАЭ благодарность за участие в работе БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин передал президенту ОАЭ благодарность за участие в работе БРИКС

Президент России Владимир Путин передал президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну благодарность за его активное участие в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:59

2024-10-24T12:59

2024-10-24T12:59

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну благодарность за его активное участие в работе БРИКС. Российский лидер в четверг проводит заключительное заседание казанского саммита объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич". "Я со своей стороны прошу передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Объединенных Арабских Эмиратов за активное участие в нашей работе", - обратился Путин к представителю делегации ОАЭ после его выступления. Президент ОАЭ в среду сам посетил Казань для участия в основном заседании саммита БРИКС. Кроме того, на днях Аль Нахайян был в России с отдельным официальным визитом. В минувшее воскресенье они с Путиным общались в неформальной обстановке в подмосковной резиденции Ново-Огарево, а в понедельник, 21 октября президенты России и Эмиратов провели официальные переговоры в Кремле. БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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