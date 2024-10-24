Путин назвал темпы прироста населения в Индии впечатляющими
Путин: Индия демонстрирует уникальные темпы роста народонаселения
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал впечатляющими темпы прироста населения в Индии, отметив также большой вклад страны в развитие БРИКС.
"Индия демонстрирует уникальные темпы роста - 7,5% - ВВП, и народонаселение - 10 миллионов плюс каждый год. Это, конечно, впечатляет. Вносит серьезный вклад в развитие нашей организации ", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Форум БРИКС имеет огромный потенциал, заявил Моди
23 октября, 20:44