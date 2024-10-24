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Путин назвал темпы прироста населения в Индии впечатляющими - РИА Новости, 24.10.2024
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12:32 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979775735.html
Путин назвал темпы прироста населения в Индии впечатляющими
Путин назвал темпы прироста населения в Индии впечатляющими - РИА Новости, 24.10.2024
Путин назвал темпы прироста населения в Индии впечатляющими
Президент РФ Владимир Путин назвал впечатляющими темпы прироста населения в Индии, отметив также большой вклад страны в развитие БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:32
2024-10-24T12:32
россия
индия
казань
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал впечатляющими темпы прироста населения в Индии, отметив также большой вклад страны в развитие БРИКС. "Индия демонстрирует уникальные темпы роста - 7,5% - ВВП, и народонаселение - 10 миллионов плюс каждый год. Это, конечно, впечатляет. Вносит серьезный вклад в развитие нашей организации ", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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россия, индия, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Индия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал темпы прироста населения в Индии впечатляющими

Путин: Индия демонстрирует уникальные темпы роста народонаселения

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал впечатляющими темпы прироста населения в Индии, отметив также большой вклад страны в развитие БРИКС.
"Индия демонстрирует уникальные темпы роста - 7,5% - ВВП, и народонаселение - 10 миллионов плюс каждый год. Это, конечно, впечатляет. Вносит серьезный вклад в развитие нашей организации ", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Форум БРИКС имеет огромный потенциал, заявил Моди
23 октября, 20:44
 
РоссияИндияКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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