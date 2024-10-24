https://ria.ru/20241024/putin-1979775735.html

Путин назвал темпы прироста населения в Индии впечатляющими

Путин назвал темпы прироста населения в Индии впечатляющими - РИА Новости, 24.10.2024

Путин назвал темпы прироста населения в Индии впечатляющими

Президент РФ Владимир Путин назвал впечатляющими темпы прироста населения в Индии, отметив также большой вклад страны в развитие БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:32

2024-10-24T12:32

2024-10-24T12:32

россия

индия

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал впечатляющими темпы прироста населения в Индии, отметив также большой вклад страны в развитие БРИКС. "Индия демонстрирует уникальные темпы роста - 7,5% - ВВП, и народонаселение - 10 миллионов плюс каждый год. Это, конечно, впечатляет. Вносит серьезный вклад в развитие нашей организации ", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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