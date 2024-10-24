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Путин призвал реформировать институты развития ООН - РИА Новости, 24.10.2024
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11:32 24.10.2024 (обновлено: 12:06 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979757331.html
Путин призвал реформировать институты развития ООН
Путин призвал реформировать институты развития ООН - РИА Новости, 24.10.2024
Путин призвал реформировать институты развития ООН
Реформирование институтов развития ООН и глобальных финансовых структур давно назрело, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:32
2024-10-24T12:06
владимир путин
брикс
оон
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Реформирование институтов развития ООН и глобальных финансовых структур давно назрело, заявил президент России Владимир Путин. "Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Российский президент отметил, что вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последнее десятилетие, но это не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития."Отцы-основатели Организации Объединенных Наций видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций, потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы, решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. И, конечно, обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всеобщего развития и процветания", - добавил Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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владимир путин, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Владимир Путин, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин призвал реформировать институты развития ООН

Путин: реформирование институтов развития ООН давно назрело

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Реформирование институтов развития ООН и глобальных финансовых структур давно назрело, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Российский президент отметил, что вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последнее десятилетие, но это не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития.
"Отцы-основатели Организации Объединенных Наций видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций, потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы, решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. И, конечно, обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всеобщего развития и процветания", - добавил Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Владимир ПутинБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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