https://ria.ru/20241024/putin-1979757331.html
Путин призвал реформировать институты развития ООН
Путин призвал реформировать институты развития ООН - РИА Новости, 24.10.2024
Путин призвал реформировать институты развития ООН
Реформирование институтов развития ООН и глобальных финансовых структур давно назрело, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:32
2024-10-24T11:32
2024-10-24T12:06
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Реформирование институтов развития ООН и глобальных финансовых структур давно назрело, заявил президент России Владимир Путин. "Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Российский президент отметил, что вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последнее десятилетие, но это не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития."Отцы-основатели Организации Объединенных Наций видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций, потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы, решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. И, конечно, обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всеобщего развития и процветания", - добавил Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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владимир путин, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Владимир Путин, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин призвал реформировать институты развития ООН
Путин: реформирование институтов развития ООН давно назрело
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Реформирование институтов развития ООН и глобальных финансовых структур давно назрело, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Российский президент отметил, что вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последнее десятилетие, но это не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития.
"Отцы-основатели Организации Объединенных Наций видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций, потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы, решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. И, конечно, обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всеобщего развития и процветания", - добавил Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.