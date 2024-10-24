https://ria.ru/20241024/putin-1979752276.html

Путин рассказал о вкладе России в обеспечение мировой безопасности

Путин рассказал о вкладе России в обеспечение мировой безопасности - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал о вкладе России в обеспечение мировой безопасности

Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:17

2024-10-24T11:17

2024-10-24T11:34

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

казань

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979737731_0:69:3118:1822_1920x0_80_0_0_1f44241cad0bd728766c313fb955ca1b.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия также вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год направили на экспорт свыше 100 миллионов тонн сельхозпродукции, вышли в лидеры по поставкам зерновых, удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

россия

казань

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, казань, бразилия