Путин рассказал о вкладе России в обеспечение мировой безопасности
Путин: РФ носит огромный вклад в обеспечение мировой энергетической безопасности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия также вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год направили на экспорт свыше 100 миллионов тонн сельхозпродукции, вышли в лидеры по поставкам зерновых, удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
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Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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