https://ria.ru/20241024/putin-1979692598.html

Путин проведет встречу с генсеком ООН

Путин проведет встречу с генсеком ООН - РИА Новости, 24.10.2024

Путин проведет встречу с генсеком ООН

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также продолжит серию переговоров с мировыми... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:08

2024-10-24T00:08

2024-10-24T00:08

в мире

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россия

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владимир путин

махмуд аббас

луис арсе

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также продолжит серию переговоров с мировыми лидерами, которые прибыли в Казань на мероприятия саммита БРИКС. В третий день саммита БРИКС в Казани Путин будет работать на площадке "Казань Экспо", которая является основной ареной мероприятия. Там пройдет заседание саммита "аутрич/БРИКС+", а также серия двусторонних контактов президента России, включая встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани, президентом Боливии Луисом Арсе и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Диалог с ООН Путин и Гутерреш обсудят тематику деятельности ООН, также в ходе встречи в Казани будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины. Об этом накануне встречи сообщили в Кремле. Россия выступает за реформирование ООН, в частности за включение в состав Совета безопасности Индии и Бразилии, а также представителей африканского континента. Но, как подчеркивают в Москве, подобные вопросы должны решаться консенсусом. О планах генсека ООН подтвердить на встрече с Путиным свою позицию по урегулированию кризиса на Украине на основе устава ООН рассказали в офисе Гутерреша перед его поездкой в Казань. Кроме того, генсек ООН намерен продолжить усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море. Переговоры с лидерами В четверг Путин проведет встречи с рядом зарубежных лидеров. Глава государства побеседует с президентом Палестины с Махмудом Аббасом. В ходе переговоров лидеры продолжат начатый в августе в Москве диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также ближневосточной проблематики, которой уделят особое внимание на заседании в формате "аутрич/БРИКС+". Также Путин встретится президентом Лаоса Тхонглуном Сусилитом, лидером Мавритании Мохамедом ульд Газвани, президентом Боливии Луисом Арсе. Кроме того, своими планами встретиться с Путиным в четверг поделился президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. Ранее он рассказывал, что приехал в Казань в поиске новых возможностей для сотрудничества, назвав саммит БРИКС мировым событием самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира. Программа Путина в Казани на полях саммита завершится вечером встречей с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Вьетнамская делегация прибыла в Казань в среду и уже провела встречу с российской стороной на правительственном уровне. На встрече премьера Вьетнама с вице-премьером России Александром Новаком стороны обсудили возможность новых проектов по разработке месторождений на вьетнамском шельфе, а также увеличение числа авиарейсов в республику на фоне роста турпотока.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979464703.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979414240.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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