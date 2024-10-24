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Путин проведет встречу с генсеком ООН - РИА Новости, 24.10.2024
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00:08 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979692598.html
Путин проведет встречу с генсеком ООН
Путин проведет встречу с генсеком ООН - РИА Новости, 24.10.2024
Путин проведет встречу с генсеком ООН
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также продолжит серию переговоров с мировыми... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:08
2024-10-24T00:08
в мире
казань
россия
вьетнам
владимир путин
махмуд аббас
луис арсе
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также продолжит серию переговоров с мировыми лидерами, которые прибыли в Казань на мероприятия саммита БРИКС. В третий день саммита БРИКС в Казани Путин будет работать на площадке "Казань Экспо", которая является основной ареной мероприятия. Там пройдет заседание саммита "аутрич/БРИКС+", а также серия двусторонних контактов президента России, включая встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани, президентом Боливии Луисом Арсе и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Диалог с ООН Путин и Гутерреш обсудят тематику деятельности ООН, также в ходе встречи в Казани будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины. Об этом накануне встречи сообщили в Кремле. Россия выступает за реформирование ООН, в частности за включение в состав Совета безопасности Индии и Бразилии, а также представителей африканского континента. Но, как подчеркивают в Москве, подобные вопросы должны решаться консенсусом. О планах генсека ООН подтвердить на встрече с Путиным свою позицию по урегулированию кризиса на Украине на основе устава ООН рассказали в офисе Гутерреша перед его поездкой в Казань. Кроме того, генсек ООН намерен продолжить усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море. Переговоры с лидерами В четверг Путин проведет встречи с рядом зарубежных лидеров. Глава государства побеседует с президентом Палестины с Махмудом Аббасом. В ходе переговоров лидеры продолжат начатый в августе в Москве диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также ближневосточной проблематики, которой уделят особое внимание на заседании в формате "аутрич/БРИКС+". Также Путин встретится президентом Лаоса Тхонглуном Сусилитом, лидером Мавритании Мохамедом ульд Газвани, президентом Боливии Луисом Арсе. Кроме того, своими планами встретиться с Путиным в четверг поделился президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. Ранее он рассказывал, что приехал в Казань в поиске новых возможностей для сотрудничества, назвав саммит БРИКС мировым событием самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира. Программа Путина в Казани на полях саммита завершится вечером встречей с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Вьетнамская делегация прибыла в Казань в среду и уже провела встречу с российской стороной на правительственном уровне. На встрече премьера Вьетнама с вице-премьером России Александром Новаком стороны обсудили возможность новых проектов по разработке месторождений на вьетнамском шельфе, а также увеличение числа авиарейсов в республику на фоне роста турпотока.
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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в мире, казань, россия, вьетнам, владимир путин, махмуд аббас, луис арсе, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казань, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Луис Арсе, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин проведет встречу с генсеком ООН

Путин в четверг проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также продолжит серию переговоров с мировыми лидерами, которые прибыли в Казань на мероприятия саммита БРИКС.
В третий день саммита БРИКС в Казани Путин будет работать на площадке "Казань Экспо", которая является основной ареной мероприятия. Там пройдет заседание саммита "аутрич/БРИКС+", а также серия двусторонних контактов президента России, включая встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани, президентом Боливии Луисом Арсе и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН
Вчера, 09:39

Диалог с ООН

Путин и Гутерреш обсудят тематику деятельности ООН, также в ходе встречи в Казани будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины. Об этом накануне встречи сообщили в Кремле.
Россия выступает за реформирование ООН, в частности за включение в состав Совета безопасности Индии и Бразилии, а также представителей африканского континента. Но, как подчеркивают в Москве, подобные вопросы должны решаться консенсусом.
О планах генсека ООН подтвердить на встрече с Путиным свою позицию по урегулированию кризиса на Украине на основе устава ООН рассказали в офисе Гутерреша перед его поездкой в Казань. Кроме того, генсек ООН намерен продолжить усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.
Встреча Антониу Гутерриша хлебом-солью и чак-чаком - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Вчера, 06:01

Переговоры с лидерами

В четверг Путин проведет встречи с рядом зарубежных лидеров. Глава государства побеседует с президентом Палестины с Махмудом Аббасом. В ходе переговоров лидеры продолжат начатый в августе в Москве диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также ближневосточной проблематики, которой уделят особое внимание на заседании в формате "аутрич/БРИКС+".
Также Путин встретится президентом Лаоса Тхонглуном Сусилитом, лидером Мавритании Мохамедом ульд Газвани, президентом Боливии Луисом Арсе.
Кроме того, своими планами встретиться с Путиным в четверг поделился президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. Ранее он рассказывал, что приехал в Казань в поиске новых возможностей для сотрудничества, назвав саммит БРИКС мировым событием самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира.
Программа Путина в Казани на полях саммита завершится вечером встречей с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Вьетнамская делегация прибыла в Казань в среду и уже провела встречу с российской стороной на правительственном уровне. На встрече премьера Вьетнама с вице-премьером России Александром Новаком стороны обсудили возможность новых проектов по разработке месторождений на вьетнамском шельфе, а также увеличение числа авиарейсов в республику на фоне роста турпотока.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Гутерреш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным
22 октября, 19:32
 
В миреКазаньРоссияВьетнамВладимир ПутинМахмуд АббасЛуис АрсеООНБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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