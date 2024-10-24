https://ria.ru/20241024/putin--1979889072.html

Путин анонсировал новые двусторонние встречи в рамках саммита БРИКС

Путин анонсировал новые двусторонние встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин анонсировал новые двусторонние встречи в рамках саммита БРИКС

Президент РФ Владимир Путин объявил, что проведет в четверг еще ряд двусторонних встреч в рамках саммита БРИКС, поэтому не сможет долго отвечать на вопросы... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:52

2024-10-24T18:52

2024-10-24T18:52

владимир путин

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил, что проведет в четверг еще ряд двусторонних встреч в рамках саммита БРИКС, поэтому не сможет долго отвечать на вопросы журналистов. "Заранее хочу извиниться. Мы не можем общаться с вами долго, отвечая на ваши вопросы. Потому что у меня еще несколько двусторонних встреч, по-моему, около семи. Не могу заставлять коллег ждать", - сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам саммита. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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