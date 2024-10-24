Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin--1979825168.html
Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК
Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК - РИА Новости, 24.10.2024
Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК
Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" со 130-летием предприятия... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:15
2024-10-24T15:15
общество
россия
владимир путин
ркц "прогресс"
ил-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_66d4a9433f18b95a387b71138c1042a4.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" со 130-летием предприятия отметил, что коллектив внедряет новаторские идеи и разработки, вносит весомый вклад в развитие отечественного ОПК, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательной датой – 130-летием акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс". Основанное в 1894 году, в эпоху бурного индустриального развития в стране, ваше предприятие прошло большой путь и сегодня по праву считается одним из лидеров производства высокотехнологичной ракетно-космической техники", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что особые, героические страницы истории РКЦ "Прогресс" связаны с Великой Отечественной войной, "с настоящим подвигом конструкторов, рабочих, инженеров, специалистов, которые в сложнейших условиях создавали и ставили на крыло боевые самолёты, легендарный Ил-2". "Отрадно, что нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы. И конечно, важно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами", - добавил президент. Российский лидер пожелал коллективу предприятия здоровья, благополучия и всего самого доброго.
https://ria.ru/20240919/putin-1973685958.html
https://ria.ru/20240223/vooruzheniya-1929092321.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8b87c16320413d2187ad9582da96e6e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, ркц "прогресс", ил-2
Общество, Россия, Владимир Путин, РКЦ "Прогресс", Ил-2
Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК

Президент РФ Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" со 130-летием предприятия отметил, что коллектив внедряет новаторские идеи и разработки, вносит весомый вклад в развитие отечественного ОПК, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 130-летием акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс". Основанное в 1894 году, в эпоху бурного индустриального развития в стране, ваше предприятие прошло большой путь и сегодня по праву считается одним из лидеров производства высокотехнологичной ракетно-космической техники", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Путин отметил важность раскрытия потенциала народного ОПК
19 сентября, 16:57
Путин добавил, что особые, героические страницы истории РКЦ "Прогресс" связаны с Великой Отечественной войной, "с настоящим подвигом конструкторов, рабочих, инженеров, специалистов, которые в сложнейших условиях создавали и ставили на крыло боевые самолёты, легендарный Ил-2".
"Отрадно, что нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы. И конечно, важно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами", - добавил президент.
Российский лидер пожелал коллективу предприятия здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Поздравление Путина по случаю Дня Защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Предприятия ОПК кратно увеличили поставки вооружения, заявил Путин
23 февраля, 00:24
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинРКЦ "Прогресс"Ил-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала