https://ria.ru/20241024/putin--1979825168.html
Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК
Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК - РИА Новости, 24.10.2024
Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК
Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" со 130-летием предприятия... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:15
2024-10-24T15:15
2024-10-24T15:15
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" со 130-летием предприятия отметил, что коллектив внедряет новаторские идеи и разработки, вносит весомый вклад в развитие отечественного ОПК, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательной датой – 130-летием акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс". Основанное в 1894 году, в эпоху бурного индустриального развития в стране, ваше предприятие прошло большой путь и сегодня по праву считается одним из лидеров производства высокотехнологичной ракетно-космической техники", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что особые, героические страницы истории РКЦ "Прогресс" связаны с Великой Отечественной войной, "с настоящим подвигом конструкторов, рабочих, инженеров, специалистов, которые в сложнейших условиях создавали и ставили на крыло боевые самолёты, легендарный Ил-2". "Отрадно, что нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы. И конечно, важно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами", - добавил президент. Российский лидер пожелал коллективу предприятия здоровья, благополучия и всего самого доброго.
https://ria.ru/20240919/putin-1973685958.html
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общество, россия, владимир путин, ркц "прогресс", ил-2
Общество, Россия, Владимир Путин, РКЦ "Прогресс", Ил-2
Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК
Президент РФ Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении
сотрудникам и ветеранам акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" со 130-летием предприятия отметил, что коллектив внедряет новаторские идеи и разработки, вносит весомый вклад в развитие отечественного ОПК, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 130-летием акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс". Основанное в 1894 году, в эпоху бурного индустриального развития в стране, ваше предприятие прошло большой путь и сегодня по праву считается одним из лидеров производства высокотехнологичной ракетно-космической техники", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что особые, героические страницы истории РКЦ "Прогресс"
связаны с Великой Отечественной войной, "с настоящим подвигом конструкторов, рабочих, инженеров, специалистов, которые в сложнейших условиях создавали и ставили на крыло боевые самолёты, легендарный Ил-2".
"Отрадно, что нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы. И конечно, важно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами", - добавил президент.
Российский лидер пожелал коллективу предприятия здоровья, благополучия и всего самого доброго.