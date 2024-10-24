https://ria.ru/20241024/putin--1979825168.html

Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК

Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК - РИА Новости, 24.10.2024

Путин отметил вклад РКЦ "Прогресс" в развитие отечественного ОПК

Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" со 130-летием предприятия... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:15

2024-10-24T15:15

2024-10-24T15:15

общество

россия

владимир путин

ркц "прогресс"

ил-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_66d4a9433f18b95a387b71138c1042a4.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" со 130-летием предприятия отметил, что коллектив внедряет новаторские идеи и разработки, вносит весомый вклад в развитие отечественного ОПК, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательной датой – 130-летием акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс". Основанное в 1894 году, в эпоху бурного индустриального развития в стране, ваше предприятие прошло большой путь и сегодня по праву считается одним из лидеров производства высокотехнологичной ракетно-космической техники", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что особые, героические страницы истории РКЦ "Прогресс" связаны с Великой Отечественной войной, "с настоящим подвигом конструкторов, рабочих, инженеров, специалистов, которые в сложнейших условиях создавали и ставили на крыло боевые самолёты, легендарный Ил-2". "Отрадно, что нынешний коллектив трудится основательно, с полной отдачей, смело внедряет новаторские идеи и разработки, воплощает перспективные проекты, вносит весомый вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, реализацию национальной космической программы. И конечно, важно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами", - добавил президент. Российский лидер пожелал коллективу предприятия здоровья, благополучия и всего самого доброго.

https://ria.ru/20240919/putin-1973685958.html

https://ria.ru/20240223/vooruzheniya-1929092321.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, ркц "прогресс", ил-2