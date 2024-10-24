https://ria.ru/20241024/psb-1979727404.html

В ПСБ рассказали об адаптивных финмоделях для развития ОПК

В ПСБ рассказали об адаптивных финмоделях для развития ОПК - РИА Новости, 24.10.2024

В ПСБ рассказали об адаптивных финмоделях для развития ОПК

Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев выступил на конференции "Экономика оборонно-промышленного комплекса" и рассказал о финансовых инструментах,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:24

2024-10-24T09:24

2024-10-24T09:24

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев выступил на конференции "Экономика оборонно-промышленного комплекса" и рассказал о финансовых инструментах, которые помогают оборонно-промышленному комплексу (ОПК) решать актуальные задачи по развитию и повышению эффективности, сообщает пресс-служба банка. "Как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса мы хорошо понимаем, какие факторы влияют на развитие предприятий, на их экономическую эффективность, и над какими вопросами нам вместе предстоит работать. Это и качественное планирование, построение адаптивных финансовых моделей развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу, и создание кадрового потенциала, и работа с проектами технологического суверенитета и диверсификации, бесперебойный выпуск ГОЗ", - цитирует пресс-служба Минаева. Он, в частности, рассказал про развитие программы по строительству жилья для сотрудников ОПК, которая позволяет привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры на предприятиях, и обучающую программу по диверсификации, которая поможет специалистам ОПК получить необходимые компетенции по развитию высокотехнологичных гражданских производств. "Сейчас большинство предприятий открывает собственные специализированные учебные центры и привлекает учащихся уже сразу к производству, и это очень эффективно - предприятия уже получают готового специалиста, который знает предприятие, который уже на нем адаптировался. Мы со своей стороны обучаем специалистов отрасли всем нюансам работы с банковским сопровождением гособоронзаказа и разрабатываем новую программу обучения специалистов в области диверсификации, чтобы помочь предприятиям не просто абстрактно увеличить долю продукции гражданского назначения в выручке, а обеспечить устойчивость и конкурентоспособность", - подытожил Минаев.

https://ria.ru/20241017/psb-1978530952.html

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