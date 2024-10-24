https://ria.ru/20241024/prokuratura-1979854083.html

Генпрокуратура проверит сообщения о запрете ходить в туалет во время уроков

Генпрокуратура проверит сообщения о запрете ходить в туалет во время уроков - РИА Новости, 24.10.2024

Генпрокуратура проверит сообщения о запрете ходить в туалет во время уроков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Генеральная прокуратура проверяет в 77 регионах РФ обращения, связанные с недопуском... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:07

2024-10-24T17:07

2024-10-24T17:07

алтайский край

россия

омская область

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Генеральная прокуратура проверяет в 77 регионах РФ обращения, связанные с недопуском школьников в туалеты во время уроков. Ранее Мизулина сообщала, что в одинцовской средней общеобразовательной школе №3 учительница не пустила четвероклассника в туалет, в итоге мальчик обмочился прямо в классе, на фоне переживаний у него поднялась температура. Мизулина заявляла о намерении обратиться в связи с ситуацией в ГП. "После нашего обращения Генеральная прокуратура поручила прокурорам 77 регионов провести проверку обращений, связанных с недопуском школьников в туалеты в ходе уроков", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Она уточнила, что в ряде регионов (Алтайский край, Омская область, Калужская область) факты в ходе проверки подтверждаются, руководству школ направлены предостережения и предписания об устранении нарушений. "В одной из школ Алтайского края директор также привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, практически во всех регионах прокуратурой направлена информация в департаменты (либо министерства) образования о недопустимости установления подобных запретов, с руководством школ проведена разъяснительная работа", - отметила Мизулина.

https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html

алтайский край

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, россия, омская область, екатерина мизулина, лига безопасного интернета