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Генпрокуратура проверит сообщения о запрете ходить в туалет во время уроков - РИА Новости, 24.10.2024
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17:07 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/prokuratura-1979854083.html
Генпрокуратура проверит сообщения о запрете ходить в туалет во время уроков
Генпрокуратура проверит сообщения о запрете ходить в туалет во время уроков - РИА Новости, 24.10.2024
Генпрокуратура проверит сообщения о запрете ходить в туалет во время уроков
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Генеральная прокуратура проверяет в 77 регионах РФ обращения, связанные с недопуском... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:07
2024-10-24T17:07
алтайский край
россия
омская область
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Генеральная прокуратура проверяет в 77 регионах РФ обращения, связанные с недопуском школьников в туалеты во время уроков. Ранее Мизулина сообщала, что в одинцовской средней общеобразовательной школе №3 учительница не пустила четвероклассника в туалет, в итоге мальчик обмочился прямо в классе, на фоне переживаний у него поднялась температура. Мизулина заявляла о намерении обратиться в связи с ситуацией в ГП. "После нашего обращения Генеральная прокуратура поручила прокурорам 77 регионов провести проверку обращений, связанных с недопуском школьников в туалеты в ходе уроков", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Она уточнила, что в ряде регионов (Алтайский край, Омская область, Калужская область) факты в ходе проверки подтверждаются, руководству школ направлены предостережения и предписания об устранении нарушений. "В одной из школ Алтайского края директор также привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, практически во всех регионах прокуратурой направлена информация в департаменты (либо министерства) образования о недопустимости установления подобных запретов, с руководством школ проведена разъяснительная работа", - отметила Мизулина.
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алтайский край, россия, омская область, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Алтайский край, Россия, Омская область, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Генпрокуратура проверит сообщения о запрете ходить в туалет во время уроков

Прокуратура проверит обращения о недопуске школьников в туалеты во время уроков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Генеральная прокуратура проверяет в 77 регионах РФ обращения, связанные с недопуском школьников в туалеты во время уроков.
Ранее Мизулина сообщала, что в одинцовской средней общеобразовательной школе №3 учительница не пустила четвероклассника в туалет, в итоге мальчик обмочился прямо в классе, на фоне переживаний у него поднялась температура. Мизулина заявляла о намерении обратиться в связи с ситуацией в ГП.
"После нашего обращения Генеральная прокуратура поручила прокурорам 77 регионов провести проверку обращений, связанных с недопуском школьников в туалеты в ходе уроков", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что в ряде регионов (Алтайский край, Омская область, Калужская область) факты в ходе проверки подтверждаются, руководству школ направлены предостережения и предписания об устранении нарушений.
"В одной из школ Алтайского края директор также привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, практически во всех регионах прокуратурой направлена информация в департаменты (либо министерства) образования о недопустимости установления подобных запретов, с руководством школ проведена разъяснительная работа", - отметила Мизулина.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Алтайский крайРоссияОмская областьЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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