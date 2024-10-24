Генпрокуратура проверит сообщения о запрете ходить в туалет во время уроков
Прокуратура проверит обращения о недопуске школьников в туалеты во время уроков
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Генеральная прокуратура проверяет в 77 регионах РФ обращения, связанные с недопуском школьников в туалеты во время уроков.
Ранее Мизулина сообщала, что в одинцовской средней общеобразовательной школе №3 учительница не пустила четвероклассника в туалет, в итоге мальчик обмочился прямо в классе, на фоне переживаний у него поднялась температура. Мизулина заявляла о намерении обратиться в связи с ситуацией в ГП.
"После нашего обращения Генеральная прокуратура поручила прокурорам 77 регионов провести проверку обращений, связанных с недопуском школьников в туалеты в ходе уроков", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что в ряде регионов (Алтайский край, Омская область, Калужская область) факты в ходе проверки подтверждаются, руководству школ направлены предостережения и предписания об устранении нарушений.
"В одной из школ Алтайского края директор также привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, практически во всех регионах прокуратурой направлена информация в департаменты (либо министерства) образования о недопустимости установления подобных запретов, с руководством школ проведена разъяснительная работа", - отметила Мизулина.
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