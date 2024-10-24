https://ria.ru/20241024/programmy-1979736290.html
Минцифры распространит меры поддержки отечественного ПО на проекты с ИИ
Минцифры распространит меры поддержки отечественного ПО на проекты с ИИ - РИА Новости, 24.10.2024
Минцифры распространит меры поддержки отечественного ПО на проекты с ИИ
Минцифры планирует распространить меры поддержки, которые сейчас есть у российского программного обеспечения (ПО), на проекты с искусственным интеллектом - то... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:13
2024-10-24T10:13
2024-10-24T10:14
экономика
технологии
максут шадаев
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ТЮМЕНЬ, 24 окт - РИА Новости. Минцифры планирует распространить меры поддержки, которые сейчас есть у российского программного обеспечения (ПО), на проекты с искусственным интеллектом - то есть помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, сообщил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на форуме "Инфотех-2024". "Здесь у нас традиционные меры поддержки. Мы будем помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, перенося часть затрат - то, что мы делаем в целом по российскому софту, мы отдельно распространили на проекты с искусственным интеллектом. Поддерживать дальше будем наши научно-исследовательские центры, которые на базе наших университетов будут развивать технологии", - сказал Шадаев. Он отметил, что искусственный интеллект будет внедряться в государственной сфере, здравоохранении - то есть там, где "эффект можно будет почувствовать сразу и в очень большом виде". Перед министерством, по словам Шадаева, стоят задачи не только развивать новые технологии, но и на порядок увеличить их внедрение и в отраслях экономики, и в бюджетной сфере, и в государственном управлении. "Наша главная задача сейчас - с одной стороны, поддерживая темпы развития новых разработок, новых технологий, уже стимулировать их проникновение в эти сферы. … Это (внедрение - ред.) будем напрямую финансировать и через новые сервисы, и через стимулирование спроса. Поэтому здесь добавляется финансовый рычаг и ресурсы, необходимые для искусственного интеллекта, у нас в программе предусмотрены", - добавил министр.
https://ria.ru/20240909/onlayn-platforma-1971624809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, максут шадаев
Экономика, Технологии, Максут Шадаев
Минцифры распространит меры поддержки отечественного ПО на проекты с ИИ
Шадаев: меры поддержки российского ПО распространят на проекты с ИИ
ТЮМЕНЬ, 24 окт - РИА Новости. Минцифры планирует распространить меры поддержки, которые сейчас есть у российского программного обеспечения (ПО), на проекты с искусственным интеллектом - то есть помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, сообщил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на форуме "Инфотех-2024".
"Здесь у нас традиционные меры поддержки. Мы будем помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, перенося часть затрат - то, что мы делаем в целом по российскому софту, мы отдельно распространили на проекты с искусственным интеллектом. Поддерживать дальше будем наши научно-исследовательские центры, которые на базе наших университетов будут развивать технологии", - сказал Шадаев.
Он отметил, что искусственный интеллект будет внедряться в государственной сфере, здравоохранении - то есть там, где "эффект можно будет почувствовать сразу и в очень большом виде".
Перед министерством, по словам Шадаева, стоят задачи не только развивать новые технологии, но и на порядок увеличить их внедрение и в отраслях экономики, и в бюджетной сфере, и в государственном управлении.
"Наша главная задача сейчас - с одной стороны, поддерживая темпы развития новых разработок, новых технологий, уже стимулировать их проникновение в эти сферы. … Это (внедрение - ред.) будем напрямую финансировать и через новые сервисы, и через стимулирование спроса. Поэтому здесь добавляется финансовый рычаг и ресурсы, необходимые для искусственного интеллекта, у нас в программе предусмотрены", - добавил министр.