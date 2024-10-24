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Районы Ярославской области все активнее участвуют в проекте "Наши дворы" - РИА Новости, 24.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:38 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/proekt-1979915474.html
Районы Ярославской области все активнее участвуют в проекте "Наши дворы"
Районы Ярославской области все активнее участвуют в проекте "Наши дворы" - РИА Новости, 24.10.2024
Районы Ярославской области все активнее участвуют в проекте "Наши дворы"
Районы Ярославской области стали активнее реализовывать проекты в рамках программы "Наши дворы" за счет лимитов следующего года, в связи с чем они получат... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:38
2024-10-24T20:38
ярославская область
ярославская область
даниловский район
ярославль
михаил евраев
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Районы Ярославской области стали активнее реализовывать проекты в рамках программы "Наши дворы" за счет лимитов следующего года, в связи с чем они получат дополнительные средства на другие объекты, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что выполнение губернаторской программы "Наши дворы" полностью завершено в Рыбинском, Гаврилов-Ямском и Даниловском районах. Ход работ в других районах обсудили на оперативном совещании под руководством Евраева. "Не так много времени остается из-за погодных условий, поэтому министерство регионального развития и главы в ежедневном режиме контролируют подрядчиков, ответственных за благоустройство дворов, установку детско-спортивных площадок и обустройство площадок для выгула животных", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона. Евраев отметил, что все проблемные вопросы решаются при участии областного правительства. "Очень важно, что в районах активнее стали реализовывать проекты за счет лимитов следующего года. 70% средств, затраченных на такие объекты, бонусом вернутся муниципальным образованиям", - подчеркнул глава региона. На совещании отмечалось, что в рамках губернаторского проекта "Наши дворы" в 2024 году запланирована реализация 250 объектов благоустройства с общим бюджетом порядка 700 миллионов рублей. По данным министра регионального развития Евгения Чуркина, в Ярославле на 50% исполнена программа в части благоустройства дворов. За последние дни сдали еще четыре объекта, в работе – 11. "Проекты реализуют подрядные организации "Ярдормост", "ЯСК", СК "Ярус", ООО "ВАН", "Ярдормеханизация". В Рыбинске на данный момент продолжаются работы в двух дворах на улицах Бабушкина, Максима Горького, Блюхера. Придомовую территорию на улице Волочаевской также планируют сделать в этом году", - цитирует Чуркина пресс-служба правительства Ярославской области.
https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html
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ярославская область, даниловский район, ярославль, михаил евраев, следственный комитет россии (ск рф)
Ярославская область, Ярославская область, Даниловский район, Ярославль, Михаил Евраев, Следственный комитет России (СК РФ)

Районы Ярославской области все активнее участвуют в проекте "Наши дворы"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Районы Ярославской области стали активнее реализовывать проекты в рамках программы "Наши дворы" за счет лимитов следующего года, в связи с чем они получат дополнительные средства на другие объекты, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что выполнение губернаторской программы "Наши дворы" полностью завершено в Рыбинском, Гаврилов-Ямском и Даниловском районах. Ход работ в других районах обсудили на оперативном совещании под руководством Евраева.
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"Не так много времени остается из-за погодных условий, поэтому министерство регионального развития и главы в ежедневном режиме контролируют подрядчиков, ответственных за благоустройство дворов, установку детско-спортивных площадок и обустройство площадок для выгула животных", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Евраев отметил, что все проблемные вопросы решаются при участии областного правительства.
"Очень важно, что в районах активнее стали реализовывать проекты за счет лимитов следующего года. 70% средств, затраченных на такие объекты, бонусом вернутся муниципальным образованиям", - подчеркнул глава региона.
На совещании отмечалось, что в рамках губернаторского проекта "Наши дворы" в 2024 году запланирована реализация 250 объектов благоустройства с общим бюджетом порядка 700 миллионов рублей.
По данным министра регионального развития Евгения Чуркина, в Ярославле на 50% исполнена программа в части благоустройства дворов. За последние дни сдали еще четыре объекта, в работе – 11.
"Проекты реализуют подрядные организации "Ярдормост", "ЯСК", СК "Ярус", ООО "ВАН", "Ярдормеханизация". В Рыбинске на данный момент продолжаются работы в двух дворах на улицах Бабушкина, Максима Горького, Блюхера. Придомовую территорию на улице Волочаевской также планируют сделать в этом году", - цитирует Чуркина пресс-служба правительства Ярославской области.
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Ярославская областьЯрославская областьДаниловский районЯрославльМихаил ЕвраевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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