https://ria.ru/20241024/proekt-1979915474.html

Районы Ярославской области все активнее участвуют в проекте "Наши дворы"

Районы Ярославской области все активнее участвуют в проекте "Наши дворы" - РИА Новости, 24.10.2024

Районы Ярославской области все активнее участвуют в проекте "Наши дворы"

Районы Ярославской области стали активнее реализовывать проекты в рамках программы "Наши дворы" за счет лимитов следующего года, в связи с чем они получат... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:38

2024-10-24T20:38

2024-10-24T20:38

ярославская область

ярославская область

даниловский район

ярославль

михаил евраев

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Районы Ярославской области стали активнее реализовывать проекты в рамках программы "Наши дворы" за счет лимитов следующего года, в связи с чем они получат дополнительные средства на другие объекты, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что выполнение губернаторской программы "Наши дворы" полностью завершено в Рыбинском, Гаврилов-Ямском и Даниловском районах. Ход работ в других районах обсудили на оперативном совещании под руководством Евраева. "Не так много времени остается из-за погодных условий, поэтому министерство регионального развития и главы в ежедневном режиме контролируют подрядчиков, ответственных за благоустройство дворов, установку детско-спортивных площадок и обустройство площадок для выгула животных", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона. Евраев отметил, что все проблемные вопросы решаются при участии областного правительства. "Очень важно, что в районах активнее стали реализовывать проекты за счет лимитов следующего года. 70% средств, затраченных на такие объекты, бонусом вернутся муниципальным образованиям", - подчеркнул глава региона. На совещании отмечалось, что в рамках губернаторского проекта "Наши дворы" в 2024 году запланирована реализация 250 объектов благоустройства с общим бюджетом порядка 700 миллионов рублей. По данным министра регионального развития Евгения Чуркина, в Ярославле на 50% исполнена программа в части благоустройства дворов. За последние дни сдали еще четыре объекта, в работе – 11. "Проекты реализуют подрядные организации "Ярдормост", "ЯСК", СК "Ярус", ООО "ВАН", "Ярдормеханизация". В Рыбинске на данный момент продолжаются работы в двух дворах на улицах Бабушкина, Максима Горького, Блюхера. Придомовую территорию на улице Волочаевской также планируют сделать в этом году", - цитирует Чуркина пресс-служба правительства Ярославской области.

https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html

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ярославская область

даниловский район

ярославль

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ярославская область, даниловский район, ярославль, михаил евраев, следственный комитет россии (ск рф)