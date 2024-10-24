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Защита напавшего на мурманского губернатора сочла приговор слишком суровым - РИА Новости, 24.10.2024
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14:00 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/prigovor-1979799647.html
Защита напавшего на мурманского губернатора сочла приговор слишком суровым
Защита напавшего на мурманского губернатора сочла приговор слишком суровым - РИА Новости, 24.10.2024
Защита напавшего на мурманского губернатора сочла приговор слишком суровым
Защитник Александра Быданова, которого суд города Апатиты в четверг признал виновным в попытке убийства губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:00
2024-10-24T14:00
происшествия
мурманская область
апатиты
андрей чибис
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АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Защитник Александра Быданова, которого суд города Апатиты в четверг признал виновным в попытке убийства губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Александр Москаленко назвал срок наказания "слишком большим" и не соответствующим срокам по аналогичным делам. "Пока не знаем, будем ли обжаловать. Срок очень большой и не соответствует тем срокам, которые обычно дают за такие категории преступлений. Связано, видимо, с личностью потерпевшего", - сказал Москаленко журналистам. Он пояснил, что возможность обжалования обсудит с клиентом. По слова Москаленко, Быданов воспринял приговор "спокойно", поскольку был готов к нему. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в апреле этого года, 4-го октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу 43-летнего Александра Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Ранее на вопрос судьи к Быданову о том, собирался ли он убить губернатора, подсудимый ответил утвердительно, хотя ранее в последнем слове он настаивал на том, что собирался только причинить вред главе региона. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года колонии строгого режима, суд назначил наказание в 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.
https://ria.ru/20241023/sud-1979644154.html
https://ria.ru/20241016/peskov-1978306974.html
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происшествия, мурманская область, апатиты, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Апатиты, Андрей Чибис
Защита напавшего на мурманского губернатора сочла приговор слишком суровым

Защита напавшего на мурманского губернатора сочла срок в 13 лет слишком суровым

© РИА НовостиАлександр Быданов во время оглашения приговора
Александр Быданов во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости
Александр Быданов во время оглашения приговора. Архивное фото
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АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Защитник Александра Быданова, которого суд города Апатиты в четверг признал виновным в попытке убийства губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Александр Москаленко назвал срок наказания "слишком большим" и не соответствующим срокам по аналогичным делам.
"Пока не знаем, будем ли обжаловать. Срок очень большой и не соответствует тем срокам, которые обычно дают за такие категории преступлений. Связано, видимо, с личностью потерпевшего", - сказал Москаленко журналистам.
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Он пояснил, что возможность обжалования обсудит с клиентом. По слова Москаленко, Быданов воспринял приговор "спокойно", поскольку был готов к нему.
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в апреле этого года, 4-го октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу 43-летнего Александра Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения.
Ранее на вопрос судьи к Быданову о том, собирался ли он убить губернатора, подсудимый ответил утвердительно, хотя ранее в последнем слове он настаивал на том, что собирался только причинить вред главе региона. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года колонии строгого режима, суд назначил наказание в 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.
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