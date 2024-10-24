https://ria.ru/20241024/prigovor-1979799647.html

Защита напавшего на мурманского губернатора сочла приговор слишком суровым

Защита напавшего на мурманского губернатора сочла приговор слишком суровым - РИА Новости, 24.10.2024

Защита напавшего на мурманского губернатора сочла приговор слишком суровым

Защитник Александра Быданова, которого суд города Апатиты в четверг признал виновным в попытке убийства губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:00

2024-10-24T14:00

2024-10-24T14:00

происшествия

мурманская область

апатиты

андрей чибис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979791524_136:106:569:350_1920x0_80_0_0_72de4e19add34409f62202f873642932.jpg

АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Защитник Александра Быданова, которого суд города Апатиты в четверг признал виновным в попытке убийства губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Александр Москаленко назвал срок наказания "слишком большим" и не соответствующим срокам по аналогичным делам. "Пока не знаем, будем ли обжаловать. Срок очень большой и не соответствует тем срокам, которые обычно дают за такие категории преступлений. Связано, видимо, с личностью потерпевшего", - сказал Москаленко журналистам. Он пояснил, что возможность обжалования обсудит с клиентом. По слова Москаленко, Быданов воспринял приговор "спокойно", поскольку был готов к нему. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в апреле этого года, 4-го октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу 43-летнего Александра Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Ранее на вопрос судьи к Быданову о том, собирался ли он убить губернатора, подсудимый ответил утвердительно, хотя ранее в последнем слове он настаивал на том, что собирался только причинить вред главе региона. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года колонии строгого режима, суд назначил наказание в 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.

https://ria.ru/20241023/sud-1979644154.html

https://ria.ru/20241016/peskov-1978306974.html

мурманская область

апатиты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, апатиты, андрей чибис