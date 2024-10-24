https://ria.ru/20241024/pravitelstvo-1979695014.html

Правительство обсудит проект о снижении числа территорий, загрязненных ТКО

Правительство обсудит проект о снижении числа территорий, загрязненных ТКО - РИА Новости, 24.10.2024

Правительство обсудит проект о снижении числа территорий, загрязненных ТКО

Правительство России на заседании в четверг обсудит проект федерального закона, который будет направлен на снижение количества территорий, загрязненных твердыми РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:45

2024-10-24T00:45

2024-10-24T00:45

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экология в россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит проект федерального закона, который будет направлен на снижение количества территорий, загрязненных твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... о проекте федерального закона... "Об отходах производства и потребления"... проект федерального закона направлен на снижение числа территорий, загрязненных твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении. Кроме того, на заседании обсудят полномочия субъектов РФ и муниципалитетов в части выявления и ликвидации загрязненных территорий, а также вопросы финансирования необходимых мероприятий.

https://ria.ru/20240910/patrushev-1971944446.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, экология, экология в россии