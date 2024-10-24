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Правительство обсудит проект о снижении числа территорий, загрязненных ТКО - РИА Новости, 24.10.2024
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00:45 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/pravitelstvo-1979695014.html
Правительство обсудит проект о снижении числа территорий, загрязненных ТКО
Правительство обсудит проект о снижении числа территорий, загрязненных ТКО - РИА Новости, 24.10.2024
Правительство обсудит проект о снижении числа территорий, загрязненных ТКО
Правительство России на заседании в четверг обсудит проект федерального закона, который будет направлен на снижение количества территорий, загрязненных твердыми РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:45
2024-10-24T00:45
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит проект федерального закона, который будет направлен на снижение количества территорий, загрязненных твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... о проекте федерального закона... "Об отходах производства и потребления"... проект федерального закона направлен на снижение числа территорий, загрязненных твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении. Кроме того, на заседании обсудят полномочия субъектов РФ и муниципалитетов в части выявления и ликвидации загрязненных территорий, а также вопросы финансирования необходимых мероприятий.
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россия, общество, экология, экология в россии
Россия, Общество, Экология, Экология в России
Правительство обсудит проект о снижении числа территорий, загрязненных ТКО

Правительство обсудит проект закона о снижении числа загрязненных ТКО территорий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит проект федерального закона, который будет направлен на снижение количества территорий, загрязненных твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... о проекте федерального закона... "Об отходах производства и потребления"... проект федерального закона направлен на снижение числа территорий, загрязненных твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании обсудят полномочия субъектов РФ и муниципалитетов в части выявления и ликвидации загрязненных территорий, а также вопросы финансирования необходимых мероприятий.
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