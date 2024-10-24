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Астраханцам, защищающим Курск, отправили "УАЗ" и спецтехнику - РИА Новости, 24.10.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
15:59 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/pomosch-1979834987.html
Астраханцам, защищающим Курск, отправили "УАЗ" и спецтехнику
Астраханцам, защищающим Курск, отправили "УАЗ" и спецтехнику - РИА Новости, 24.10.2024
Астраханцам, защищающим Курск, отправили "УАЗ" и спецтехнику
Астраханская область направила "УАЗ" и спецтехнику военнослужащим 56-го десантно-штурмового полка, защищающим курское приграничье, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:59
2024-10-24T15:59
астраханская область
курск
астраханская область
россия
игорь бабушкин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Астраханская область направила "УАЗ" и спецтехнику военнослужащим 56-го десантно-штурмового полка, защищающим курское приграничье, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Доставили гуманитарную помощь военнослужащим 56-го десантно-штурмового полка. Это тот самый полк, где служил наш земляк – Азамат Бердиев, которому посмертно присвоено звание Герой России... Сегодня бойцы освобождают курское приграничье", - написал он в Telegram. Губернатор уточнил, что с первых дней СВО подразделения полка выполняют боевые задачи на самых разных направлениях фронта. "Передали военным УАЗ, в условиях бездорожья – вещь незаменимая. Тепловизоры, автономные дизельные печи, масксети, генераторы, расходники для автомобилей и многое другое, всё по заявке самих бойцов", - отметил Бабушкин. В посылках были также рисунки и письма, написанные маленькими патриотами.
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курск, астраханская область, россия, игорь бабушкин, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво
Астраханская область, Курск, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО

Астраханцам, защищающим Курск, отправили "УАЗ" и спецтехнику

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Астраханская область направила "УАЗ" и спецтехнику военнослужащим 56-го десантно-штурмового полка, защищающим курское приграничье, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Доставили гуманитарную помощь военнослужащим 56-го десантно-штурмового полка. Это тот самый полк, где служил наш земляк – Азамат Бердиев, которому посмертно присвоено звание Герой России... Сегодня бойцы освобождают курское приграничье", - написал он в Telegram.
Губернатор уточнил, что с первых дней СВО подразделения полка выполняют боевые задачи на самых разных направлениях фронта.
"Передали военным УАЗ, в условиях бездорожья – вещь незаменимая. Тепловизоры, автономные дизельные печи, масксети, генераторы, расходники для автомобилей и многое другое, всё по заявке самих бойцов", - отметил Бабушкин. В посылках были также рисунки и письма, написанные маленькими патриотами.
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Астраханская областьКурскАстраханская областьРоссияИгорь БабушкинУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СВО
 
 
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