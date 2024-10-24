https://ria.ru/20241024/pomosch-1979834987.html

Астраханцам, защищающим Курск, отправили "УАЗ" и спецтехнику

Астраханцам, защищающим Курск, отправили "УАЗ" и спецтехнику - РИА Новости, 24.10.2024

Астраханцам, защищающим Курск, отправили "УАЗ" и спецтехнику

Астраханская область направила "УАЗ" и спецтехнику военнослужащим 56-го десантно-штурмового полка, защищающим курское приграничье, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:59

2024-10-24T15:59

2024-10-24T15:59

астраханская область

курск

астраханская область

россия

игорь бабушкин

ульяновский автомобильный завод (уаз)

сво

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Астраханская область направила "УАЗ" и спецтехнику военнослужащим 56-го десантно-штурмового полка, защищающим курское приграничье, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Доставили гуманитарную помощь военнослужащим 56-го десантно-штурмового полка. Это тот самый полк, где служил наш земляк – Азамат Бердиев, которому посмертно присвоено звание Герой России... Сегодня бойцы освобождают курское приграничье", - написал он в Telegram. Губернатор уточнил, что с первых дней СВО подразделения полка выполняют боевые задачи на самых разных направлениях фронта. "Передали военным УАЗ, в условиях бездорожья – вещь незаменимая. Тепловизоры, автономные дизельные печи, масксети, генераторы, расходники для автомобилей и многое другое, всё по заявке самих бойцов", - отметил Бабушкин. В посылках были также рисунки и письма, написанные маленькими патриотами.

https://ria.ru/20241018/pomosch-1978736900.html

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астраханская область

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курск, астраханская область, россия, игорь бабушкин, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво