В Польше будут судить фермеров, призвавших Путина навести порядок
В Польше прокуратура предъявила фермерам обвинение за пророссийский баннер
© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура польского города Гливице предъявила обвинение фермерам, вывесившим на своем тракторе пророссийский баннер и флаг СССР, говорится в сообщении прокуратуры.
В феврале во время акции протеста фермеров один из ее участников прикрепил на свой трактор баннер с призывом к президенту России Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг СССР.
"Окружная прокуратура Гливице-Восток направила в районный суд в Рыбнике обвинительное заключение … в отношении Петра Г. и Агаты Г. о публичном восхвалении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.
В прокуратуре утверждают, что оба обвиняемых признали себя виновными. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как показывает практика, в случае признания вины суд назначает обвиняемым максимально мягкое наказание.
Ранее аграрии из Польши и других стран Центральной и Восточной Европы на протяжении нескольких месяцев проводили протесты в районах пограничных переходов с Украиной, блокируя дороги, высыпая из вагонов зерно. Они выступали против зеленого соглашения ЕС (Green Deal), против излишней бюрократизации в отрасли, несправедливых, на их взгляд, субсидий в ЕС, а также дешевого неограниченного импорта продуктов питания и другой сельхозпродукции из стран вне ЕС, в частности, с Украины. В настоящее время фермеры готовятся продолжить эти протесты.
В МИД прокомментировали угрозу Польши выслать посла России
22 октября, 21:54