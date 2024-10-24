https://ria.ru/20241024/polsha-1979904629.html

В Польше будут судить фермеров, призвавших Путина навести порядок

В Польше будут судить фермеров, призвавших Путина навести порядок - РИА Новости, 24.10.2024

В Польше будут судить фермеров, призвавших Путина навести порядок

Прокуратура польского города Гливице предъявила обвинение фермерам, вывесившим на своем тракторе пророссийский баннер и флаг СССР, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:40

2024-10-24T19:40

2024-10-24T20:02

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ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура польского города Гливице предъявила обвинение фермерам, вывесившим на своем тракторе пророссийский баннер и флаг СССР, говорится в сообщении прокуратуры. В феврале во время акции протеста фермеров один из ее участников прикрепил на свой трактор баннер с призывом к президенту России Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг СССР. "Окружная прокуратура Гливице-Восток направила в районный суд в Рыбнике обвинительное заключение … в отношении Петра Г. и Агаты Г. о публичном восхвалении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении. В прокуратуре утверждают, что оба обвиняемых признали себя виновными. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как показывает практика, в случае признания вины суд назначает обвиняемым максимально мягкое наказание. Ранее аграрии из Польши и других стран Центральной и Восточной Европы на протяжении нескольких месяцев проводили протесты в районах пограничных переходов с Украиной, блокируя дороги, высыпая из вагонов зерно. Они выступали против зеленого соглашения ЕС (Green Deal), против излишней бюрократизации в отрасли, несправедливых, на их взгляд, субсидий в ЕС, а также дешевого неограниченного импорта продуктов питания и другой сельхозпродукции из стран вне ЕС, в частности, с Украины. В настоящее время фермеры готовятся продолжить эти протесты.

https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html

https://ria.ru/20241022/zakharova-1979430751.html

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в мире, украина, ссср, россия, владимир путин, евросоюз, польша