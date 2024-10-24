https://ria.ru/20241024/polsha-1979831024.html

Генконсульство России в Познани могут закрыть в ноябре

Генконсульство России в Познани могут закрыть в ноябре - РИА Новости, 24.10.2024

Генконсульство России в Познани могут закрыть в ноябре

Генеральное консульство России в Познани может быть закрыто в начале ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:41

2024-10-24T15:41

2024-10-24T15:45

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сергей андреев

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ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости. Генеральное консульство России в Познани может быть закрыто в начале ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.Вроньский заявил, что пока не знает, когда точно будет закрыто генконсульство в Познани, но предположил, что "это может произойти в начале ноября".Ранее он заявил, что Польшу должны будут покинуть десять сотрудников генконсульства России в Познани - три дипломата, пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которые должны были быть аккредитованы в Польше, но этой аккредитации уже не получат.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.Посол России в Польше Сергей Андреев в четверг сообщил РИА Новости, что российская сторона так и не получила официальную ноту о прекращении работы российского генконсульства в Познани.

https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html

https://ria.ru/20241024/zakharova-1979825563.html

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россия, познань, польша, мид польши, в мире, радослав сикорский, сергей андреев