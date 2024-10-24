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Польша объявила о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 24.10.2024
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15:02 24.10.2024 (обновлено: 15:54 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/polsha-1979819145.html
Польша объявила о высылке российских дипломатов
Польша объявила о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 24.10.2024
Польша объявила о высылке российских дипломатов
МИД Польши высылает десять сотрудников Генерального консульства России в Познани, в том числе трех дипломатов, после решения о закрытии этого представительства, РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:02
2024-10-24T15:54
в мире
польша
россия
познань
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 24 окт — РИА Новости. МИД Польши высылает десять сотрудников Генерального консульства России в Познани, в том числе трех дипломатов, после решения о закрытии этого представительства, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Павел Вроньский."Российское консульство в Познани покинут три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которые должны были быть аккредитованы в Польше, но этой аккредитации они уже не получат", — сказал он.Во вторник глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, указав, что его сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории страны.По словам дипломата, такое решение связано с его заявлением, сделанным после задержания диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский не привел.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия даст на это болезненный ответ.
https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html
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в мире, польша, россия, познань, радослав сикорский, мария захарова
В мире, Польша, Россия, Познань, Радослав Сикорский, Мария Захарова
Польша объявила о высылке российских дипломатов

Польша вышлет 3 российских дипломатов из-за ситуации с генконсульством в Познани

© Фото : Генеральное консульство России в Познани Генеральное консульство России в Познани
Генеральное консульство России в Познани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Генеральное консульство России в Познани
Генеральное консульство России в Познани. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 окт — РИА Новости. МИД Польши высылает десять сотрудников Генерального консульства России в Познани, в том числе трех дипломатов, после решения о закрытии этого представительства, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Павел Вроньский.
"Российское консульство в Познани покинут три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которые должны были быть аккредитованы в Польше, но этой аккредитации они уже не получат", — сказал он.
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Во вторник глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, указав, что его сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории страны.
По словам дипломата, такое решение связано с его заявлением, сделанным после задержания диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский не привел.
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия даст на это болезненный ответ.
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МИД Польши назвал сроки закрытия генконсульства России в Познани
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В миреПольшаРоссияПознаньРадослав СикорскийМария Захарова
 
 
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