https://ria.ru/20241024/polsha-1979819145.html

Польша объявила о высылке российских дипломатов

Польша объявила о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 24.10.2024

Польша объявила о высылке российских дипломатов

МИД Польши высылает десять сотрудников Генерального консульства России в Познани, в том числе трех дипломатов, после решения о закрытии этого представительства, РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:02

2024-10-24T15:02

2024-10-24T15:54

в мире

польша

россия

познань

радослав сикорский

мария захарова

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ВАРШАВА, 24 окт — РИА Новости. МИД Польши высылает десять сотрудников Генерального консульства России в Познани, в том числе трех дипломатов, после решения о закрытии этого представительства, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Павел Вроньский."Российское консульство в Познани покинут три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которые должны были быть аккредитованы в Польше, но этой аккредитации они уже не получат", — сказал он.Во вторник глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, указав, что его сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории страны.По словам дипломата, такое решение связано с его заявлением, сделанным после задержания диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский не привел.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия даст на это болезненный ответ.

https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html

https://ria.ru/20241023/polsha-1979519597.html

польша

россия

познань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, познань, радослав сикорский, мария захарова