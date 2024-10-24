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Россиян предупредили о катаклизмах из-за ослабления течений в Атлантике - РИА Новости, 24.10.2024
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17:44 24.10.2024 (обновлено: 21:02 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/pogoda-1979864902.html
Россиян предупредили о катаклизмах из-за ослабления течений в Атлантике
Россиян предупредили о катаклизмах из-за ослабления течений в Атлантике - РИА Новости, 24.10.2024
Россиян предупредили о катаклизмах из-за ослабления течений в Атлантике
Ослабление течений в Атлантическом океане приведет к увеличению количества ураганов и ливней в России, заявил директор природоохранных программ общероссийской... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:44
2024-10-24T21:02
общество
россия
атлантический океан
кольский залив
роман пукалов
зеленый патруль
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ослабление течений в Атлантическом океане приведет к увеличению количества ураганов и ливней в России, заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов в беседе с RT."Безусловно, вызовет увеличение числа опасных метеорологических явлений на всей европейской части России. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи и так далее", — отметил он.Пукалов также добавил, что впоследствии Кольский залив может начать замерзать. По его словам, наименьшее влияние изменения окажут на юг Урала, Западную и Восточную Сибирь.Ранее в четверг к лидерам стран Северной Европы обратились в открытом письме 44 ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.Они также призвали власти к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены.Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие, играя важную роль в климатической системе Земли. Ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления, что грозит погружением климата планеты в хаос.В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
https://ria.ru/20241024/ledniki-1979819266.html
https://ria.ru/20241006/klimat-1976576148.html
россия
атлантический океан
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общество, россия, атлантический океан, кольский залив, роман пукалов, зеленый патруль
Общество, Россия, Атлантический океан, Кольский залив, Роман Пукалов, Зеленый патруль
Россиян предупредили о катаклизмах из-за ослабления течений в Атлантике

Эколог: ослабление течений в Атлантике может вызвать ливни и ураганы в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНепогода в Москве
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ослабление течений в Атлантическом океане приведет к увеличению количества ураганов и ливней в России, заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов в беседе с RT.
"Безусловно, вызовет увеличение числа опасных метеорологических явлений на всей европейской части России. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи и так далее", — отметил он.
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Пукалов также добавил, что впоследствии Кольский залив может начать замерзать. По его словам, наименьшее влияние изменения окажут на юг Урала, Западную и Восточную Сибирь.
Ранее в четверг к лидерам стран Северной Европы обратились в открытом письме 44 ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.
Они также призвали власти к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены.
Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие, играя важную роль в климатической системе Земли. Ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления, что грозит погружением климата планеты в хаос.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
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