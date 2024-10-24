https://ria.ru/20241024/podem-1979751643.html

Запад за бортом. Путин рассказал, кто встанет у руля мировой экономики

Запад за бортом. Путин рассказал, кто встанет у руля мировой экономики - РИА Новости, 24.10.2024

Запад за бортом. Путин рассказал, кто встанет у руля мировой экономики

В странах Глобального Юга и Востока зарождается следующая волна мирового экономического подъема, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:15

2024-10-24T11:15

2024-10-24T13:04

экономика

саммит брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979762675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e891cae612f6079669f8e5a34b892d88.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. В странах Глобального Юга и Востока зарождается следующая волна мирового экономического подъема, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" в Казани. Российский лидер рассказал, кто пытается этому помешать и как для этих целей используют Украину. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости. Создание независимых финансовых механизмов"Следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства, поэтому пришло время пообсуждать идею собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик"."Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров".Цель этой инвестиционной платформы — увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложение средств в большие инфраструктурные и технологические проекты, пояснил российский лидер.Украину используют для создания угроз РоссииВ своем выступлении президент констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.Эти силы используют Украину для создания критических угроз безопасности России, игнорируя жизненные интересы нашей страны."А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа".Ситуация на Ближнем ВостокеКак отметил Путин, участники встречи условились, что среди главных тем будет ситуация на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Россия выступает против любых террористических проявлений."Стремительно деградирует и гуманитарная ситуация. <...> Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте"."Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания. Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанной международно-правовой базе, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем".Роль ООНООН призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении мира, безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту, заявил Путин. Он призвал расширить Совбез всемирной организации и реформировать некоторые органы управления."Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале"."Давно назрело и реформирование ооновских институтов развития и глобальных финансовых структур. Вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последние десятилетия. Но это, в частности, не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития".Роль России в климатической повестке и в продовольственной безопасности"Россия совместно с партнерами работает по таким глобально значимым маршрутам, как "Север — Юг" и Северный морской путь, и мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны"."Особое место в тематике устойчивого развития занимает климат. <...> Важно обеспечить доступ стран Глобального Юга и Востока к финансированию и технологиям, помочь им адаптироваться к изменениям климата"."Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс — один из самых зеленых в мире. Доля экологически чистой газовой, атомной, гидрогенерации составляет у нас 85 процентов"."Россия также вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год направили на экспорт свыше 100 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, вышли в лидеры по поставкам зерновых, удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей".

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979753729.html

https://ria.ru/20241024/hamas-1979718574.html

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о волне экономического подъема в странах мирового большинства Путин о волне экономического подъема в странах мирового большинства 2024-10-24T11:15 true PT0M16S

Путин о развитии транспортного коридора "Север — Юг" Путин на заседании "БРИКС плюс" пригласил все заинтересованные страны к развитию международного транспортного коридора "Север — Юг" и Северного морского пути 2024-10-24T11:15 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин