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Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 24.10.2024 (обновлено: 06:32 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/plennyj-1979710890.html
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты - РИА Новости, 24.10.2024
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты
Солдаты ВСУ принимают психотропные препараты, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Грачев. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:54
2024-10-24T06:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
житомирская область
белгородская область
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ принимают психотропные препараты, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Грачев. Грачев родился в 1982 году, он из села Соленое Запорожской области. Его мобилизовали в конце октября 2023 года, повестку выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года Грачев находился на позициях у границы с Белгородской областью в составе 142-й бригады ВСУ. "Я заметил: принимают таблетки красно-белые - "лирика"… в капсулах, много принимают. Они становятся... полузакрытые глаза... и много пьют после этого энергетиков", - рассказал собеседник агентства. Он предположил, что украинские солдаты покупали таблетки в ближайшем городе, куда раз в неделю военнослужащих ВСУ отпускали в увольнительный. Весной американская газета Daily Beast писала, что украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население. По данным издания, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам.
https://ria.ru/20241009/plennyy-1977081492.html
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запорожская область, житомирская область, белгородская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Житомирская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты

Украинский военнопленный Грачев: солдаты ВСУ принимают психотропные препараты

© РИА НовостиПленные украинские военные из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады
Пленные украинские военные из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости
Пленные украинские военные из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ принимают психотропные препараты, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Грачев.
Грачев родился в 1982 году, он из села Соленое Запорожской области. Его мобилизовали в конце октября 2023 года, повестку выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года Грачев находился на позициях у границы с Белгородской областью в составе 142-й бригады ВСУ.
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Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин
9 октября, 04:04
"Я заметил: принимают таблетки красно-белые - "лирика"… в капсулах, много принимают. Они становятся... полузакрытые глаза... и много пьют после этого энергетиков", - рассказал собеседник агентства.
Он предположил, что украинские солдаты покупали таблетки в ближайшем городе, куда раз в неделю военнослужащих ВСУ отпускали в увольнительный.
Весной американская газета Daily Beast писала, что украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население. По данным издания, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам.
Украинский пленный о том, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Пленный рассказал, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЖитомирская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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