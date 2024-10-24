https://ria.ru/20241024/plennyj-1979710890.html

Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты

Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты - РИА Новости, 24.10.2024

Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты

Солдаты ВСУ принимают психотропные препараты, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Грачев. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:54

2024-10-24T05:54

2024-10-24T06:32

специальная военная операция на украине

запорожская область

житомирская область

белгородская область

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966094443_55:0:1280:689_1920x0_80_0_0_c39d4b5f941c21b68f3a42e975837339.jpg

ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ принимают психотропные препараты, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Грачев. Грачев родился в 1982 году, он из села Соленое Запорожской области. Его мобилизовали в конце октября 2023 года, повестку выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года Грачев находился на позициях у границы с Белгородской областью в составе 142-й бригады ВСУ. "Я заметил: принимают таблетки красно-белые - "лирика"… в капсулах, много принимают. Они становятся... полузакрытые глаза... и много пьют после этого энергетиков", - рассказал собеседник агентства. Он предположил, что украинские солдаты покупали таблетки в ближайшем городе, куда раз в неделю военнослужащих ВСУ отпускали в увольнительный. Весной американская газета Daily Beast писала, что украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население. По данным издания, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам.

https://ria.ru/20241009/plennyy-1977081492.html

https://ria.ru/20241024/plennyj-1979707761.html

запорожская область

житомирская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, житомирская область, белгородская область, вооруженные силы украины, в мире