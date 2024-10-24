https://ria.ru/20241024/plennyj-1979710890.html
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты - РИА Новости, 24.10.2024
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты
Солдаты ВСУ принимают психотропные препараты, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Грачев. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:54
2024-10-24T05:54
2024-10-24T06:32
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ принимают психотропные препараты, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Грачев. Грачев родился в 1982 году, он из села Соленое Запорожской области. Его мобилизовали в конце октября 2023 года, повестку выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года Грачев находился на позициях у границы с Белгородской областью в составе 142-й бригады ВСУ. "Я заметил: принимают таблетки красно-белые - "лирика"… в капсулах, много принимают. Они становятся... полузакрытые глаза... и много пьют после этого энергетиков", - рассказал собеседник агентства. Он предположил, что украинские солдаты покупали таблетки в ближайшем городе, куда раз в неделю военнослужащих ВСУ отпускали в увольнительный. Весной американская газета Daily Beast писала, что украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население. По данным издания, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам.
https://ria.ru/20241009/plennyy-1977081492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, житомирская область, белгородская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Житомирская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты
Украинский военнопленный Грачев: солдаты ВСУ принимают психотропные препараты
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ принимают психотропные препараты, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Грачев.
Грачев родился в 1982 году, он из села Соленое Запорожской области. Его мобилизовали в конце октября 2023 года, повестку выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года Грачев находился на позициях у границы с Белгородской областью в составе 142-й бригады ВСУ.
"Я заметил: принимают таблетки красно-белые - "лирика"… в капсулах, много принимают. Они становятся... полузакрытые глаза... и много пьют после этого энергетиков", - рассказал собеседник агентства.
Он предположил, что украинские солдаты покупали таблетки в ближайшем городе, куда раз в неделю военнослужащих ВСУ отпускали в увольнительный.
Весной американская газета Daily Beast писала, что украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население. По данным издания, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам.