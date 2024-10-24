https://ria.ru/20241024/plennyj-1979707761.html

Пленный рассказал, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера

Пленный рассказал, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера - РИА Новости, 24.10.2024

Пленный рассказал, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера

Пленный украинский военный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, как пьяный солдат ВСУ из соседнего взвода бросил гранату в офицера. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:49

2024-10-24T04:49

2024-10-24T09:26

специальная военная операция на украине

запорожская область

житомирская область

белгородская область

вооруженные силы украины

безопасность

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979727186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0421134ef0123bf925bad51f4477225.jpg

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Пленный украинский военный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, как пьяный солдат ВСУ из соседнего взвода бросил гранату в офицера. Грачев родился в 1982 году, он из села Соленое Запорожской области. Его мобилизовали в конце октября 2023 года, повестку выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года Грачев находился на позициях у границы с Белгородской областью в составе 142-й бригады ВСУ. "Командир роты приехал к ним (к соседнему взводу. — Прим. ред.) на позицию, в окопы, что-то спросить, а там один выпивший был. Потом он (командир роты ВСУ. — Прим. ред.) немножко отошел, а тот ему гранату — чуть ли не в него кинул", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что после солдата, кинувшего гранату, избили и увезли с позиций. По словам пленного, военные ВСУ часто покупают самогон у местных жителей. Весной американская газета Daily Beast писала, что украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население. По данным издания, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам. Как писала газета, некоторые боевики ВСУ выпивают даже на боевых позициях. По словам одного из них, чаще всего пьют на военных базах, около 40% солдат ВСУ употребляют алкоголь на службе.

https://ria.ru/20241023/vsu-1979475938.html

https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html

запорожская область

житомирская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский пленный о том, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера Пленный украинский военный рассказал РИА Новости, как пьяный солдат ВСУ из соседнего взвода бросил гранату в офицера. 2024-10-24T04:49 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, житомирская область, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, сво