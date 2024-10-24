https://ria.ru/20241024/plennyj-1979707761.html
Пленный рассказал, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера
Пленный рассказал, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера - РИА Новости, 24.10.2024
Пленный рассказал, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера
Пленный украинский военный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, как пьяный солдат ВСУ из соседнего взвода бросил гранату в офицера. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:49
2024-10-24T04:49
2024-10-24T09:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
житомирская область
белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979727186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0421134ef0123bf925bad51f4477225.jpg
ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Пленный украинский военный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, как пьяный солдат ВСУ из соседнего взвода бросил гранату в офицера. Грачев родился в 1982 году, он из села Соленое Запорожской области. Его мобилизовали в конце октября 2023 года, повестку выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области с февраля по июль 2024 года Грачев находился на позициях у границы с Белгородской областью в составе 142-й бригады ВСУ. "Командир роты приехал к ним (к соседнему взводу. — Прим. ред.) на позицию, в окопы, что-то спросить, а там один выпивший был. Потом он (командир роты ВСУ. — Прим. ред.) немножко отошел, а тот ему гранату — чуть ли не в него кинул", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что после солдата, кинувшего гранату, избили и увезли с позиций. По словам пленного, военные ВСУ часто покупают самогон у местных жителей. Весной американская газета Daily Beast писала, что украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население. По данным издания, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам. Как писала газета, некоторые боевики ВСУ выпивают даже на боевых позициях. По словам одного из них, чаще всего пьют на военных базах, около 40% солдат ВСУ употребляют алкоголь на службе.
https://ria.ru/20241023/vsu-1979475938.html
https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html
запорожская область
житомирская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979727186_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ee5d33fbd9d52500989cd53d4afda8b.jpg
Украинский пленный о том, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера
Пленный украинский военный рассказал РИА Новости, как пьяный солдат ВСУ из соседнего взвода бросил гранату в офицера.
2024-10-24T04:49
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, житомирская область, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, сво
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Житомирская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, СВО
Пленный рассказал, как пьяный солдат ВСУ бросил гранату в офицера
Пленный Грачев: солдата ВСУ, бросившего гранату в офицера, избили и увезли
ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Пленный украинский военный Владимир Грачев рассказал РИА Новости, как пьяный солдат ВСУ из соседнего взвода бросил гранату в офицера.
Грачев родился в 1982 году, он из села Соленое Запорожской области
. Его мобилизовали в конце октября 2023 года, повестку выдали сотрудники ТЦК на рабочем месте. После обучения в Житомирской области
с февраля по июль 2024 года Грачев находился на позициях у границы с Белгородской областью
в составе 142-й бригады ВСУ.
"Командир роты приехал к ним (к соседнему взводу. — Прим. ред.) на позицию, в окопы, что-то спросить, а там один выпивший был. Потом он (командир роты ВСУ. — Прим. ред.) немножко отошел, а тот ему гранату — чуть ли не в него кинул", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что после солдата, кинувшего гранату, избили и увезли с позиций. По словам пленного, военные ВСУ часто покупают самогон у местных жителей.
Весной американская газета Daily Beast писала, что украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население. По данным издания, солдаты ВСУ страдают от физических и психологических травм, многие из них прибегают к алкоголю и запрещенным веществам. Как писала газета, некоторые боевики ВСУ выпивают даже на боевых позициях. По словам одного из них, чаще всего пьют на военных базах, около 40% солдат ВСУ употребляют алкоголь на службе.