https://ria.ru/20241024/platforma-1979877370.html
Названы лидеры ЦПЭ с активными пользователями платформы "Мой экспорт"
Названы лидеры ЦПЭ с активными пользователями платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 24.10.2024
Названы лидеры ЦПЭ с активными пользователями платформы "Мой экспорт"
На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, прошедшей в Москве, были подведены итоги работы Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за девять... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:24
2024-10-24T18:24
2024-10-24T18:32
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, прошедшей в Москве, были подведены итоги работы Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за девять месяцев 2024 года, в том числе были объявлены лидеры, продемонстрировавшие наибольшую активность пользователей услуг государственной цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Лидирующую позицию в номинации "Кит цифровизации" уже второй квартал подряд удерживает ЦПЭ Московской области. Он стал образцом привлечения наибольшего количества компаний малого и среднего бизнеса на платформу, что свидетельствует о высоком уровне доверия и интереса к предоставляемым услугам", - говорится в сообщении.ЦПЭ Республики Татарстан стал лидером в номинации "Осьминог цифровизации", продемонстрировав активное использование услуг платформы бизнесом с начала года. С начала этого года Татарстан занял первое место уже третий раз. В свою очередь, победителем в номинации "Акула цифровизации" стал ЦПЭ Севастополя, где значительная часть получателей услуг центра уже зарегистрирована на платформе "Мой экспорт"."Экономия времени компаний при получении государственной поддержки экспорта — это одна из приоритетных задач платформы "Мой экспорт". Узнаваемость платформы среди бизнес-сообщества, а также рост числа пользователей и получателей услуг онлайн напрямую зависят от активной популяризации и продвижения информации о ней региональными центрами поддержки", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.Напомним, платформа "Мой экспорт" была создана для упрощения и оптимизации процессов, связанных с экспортной деятельностью, и предоставляет широкий спектр услуг, включая консультации, помощь в оформлении документов, а также доступ к финансовым инструментам и программам государственной поддержки. С момента своего запуска платформа зарекомендовала себя как надежный инструмент для российских экспортеров, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках.Как отметила Минаева, региональные центры не только помогают бизнесу адаптироваться к условиям внешней торговли, но и активно способствуют внедрению цифровых технологий в экспортную деятельность. Это, в свою очередь, позволяет малым и средним предприятиям более эффективно использовать доступные ресурсы и минимизировать риски, связанные с выходом на зарубежные рынки.Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Всё, что нужно — просто иметь доступ к компьютеру с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на сайте. Сегодня на платформе уже более 35 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со всей России. Это и крупный бизнес, и малые и средние предприятия. Причем 80% это этого количества – компании МСП.
https://ria.ru/20241024/konferentsiya-1979806874.html
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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, прошедшей в Москве, были подведены итоги работы Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за девять месяцев 2024 года, в том числе были объявлены лидеры, продемонстрировавшие наибольшую активность пользователей услуг государственной цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Лидирующую позицию в номинации "Кит цифровизации" уже второй квартал подряд удерживает ЦПЭ Московской области
. Он стал образцом привлечения наибольшего количества компаний малого и среднего бизнеса на платформу, что свидетельствует о высоком уровне доверия и интереса к предоставляемым услугам", - говорится в сообщении.
ЦПЭ Республики Татарстан
стал лидером в номинации "Осьминог цифровизации", продемонстрировав активное использование услуг платформы бизнесом с начала года. С начала этого года Татарстан занял первое место уже третий раз. В свою очередь, победителем в номинации "Акула цифровизации" стал ЦПЭ Севастополя
, где значительная часть получателей услуг центра уже зарегистрирована на платформе "Мой экспорт".
"Экономия времени компаний при получении государственной поддержки экспорта — это одна из приоритетных задач платформы "Мой экспорт". Узнаваемость платформы среди бизнес-сообщества, а также рост числа пользователей и получателей услуг онлайн напрямую зависят от активной популяризации и продвижения информации о ней региональными центрами поддержки", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.
Напомним, платформа "Мой экспорт" была создана для упрощения и оптимизации процессов, связанных с экспортной деятельностью, и предоставляет широкий спектр услуг, включая консультации, помощь в оформлении документов, а также доступ к финансовым инструментам и программам государственной поддержки. С момента своего запуска платформа зарекомендовала себя как надежный инструмент для российских экспортеров, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках.
Как отметила Минаева, региональные центры не только помогают бизнесу адаптироваться к условиям внешней торговли, но и активно способствуют внедрению цифровых технологий в экспортную деятельность. Это, в свою очередь, позволяет малым и средним предприятиям более эффективно использовать доступные ресурсы и минимизировать риски, связанные с выходом на зарубежные рынки.
Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Всё, что нужно — просто иметь доступ к компьютеру с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на сайте. Сегодня на платформе уже более 35 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со всей России. Это и крупный бизнес, и малые и средние предприятия. Причем 80% это этого количества – компании МСП.