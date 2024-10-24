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Названы лидеры ЦПЭ с активными пользователями платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 24.10.2024
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18:24 24.10.2024 (обновлено: 18:32 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/platforma-1979877370.html
Названы лидеры ЦПЭ с активными пользователями платформы "Мой экспорт"
Названы лидеры ЦПЭ с активными пользователями платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 24.10.2024
Названы лидеры ЦПЭ с активными пользователями платформы "Мой экспорт"
На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, прошедшей в Москве, были подведены итоги работы Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за девять... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:24
2024-10-24T18:32
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, прошедшей в Москве, были подведены итоги работы Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за девять месяцев 2024 года, в том числе были объявлены лидеры, продемонстрировавшие наибольшую активность пользователей услуг государственной цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Лидирующую позицию в номинации "Кит цифровизации" уже второй квартал подряд удерживает ЦПЭ Московской области. Он стал образцом привлечения наибольшего количества компаний малого и среднего бизнеса на платформу, что свидетельствует о высоком уровне доверия и интереса к предоставляемым услугам", - говорится в сообщении.ЦПЭ Республики Татарстан стал лидером в номинации "Осьминог цифровизации", продемонстрировав активное использование услуг платформы бизнесом с начала года. С начала этого года Татарстан занял первое место уже третий раз. В свою очередь, победителем в номинации "Акула цифровизации" стал ЦПЭ Севастополя, где значительная часть получателей услуг центра уже зарегистрирована на платформе "Мой экспорт"."Экономия времени компаний при получении государственной поддержки экспорта — это одна из приоритетных задач платформы "Мой экспорт". Узнаваемость платформы среди бизнес-сообщества, а также рост числа пользователей и получателей услуг онлайн напрямую зависят от активной популяризации и продвижения информации о ней региональными центрами поддержки", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.Напомним, платформа "Мой экспорт" была создана для упрощения и оптимизации процессов, связанных с экспортной деятельностью, и предоставляет широкий спектр услуг, включая консультации, помощь в оформлении документов, а также доступ к финансовым инструментам и программам государственной поддержки. С момента своего запуска платформа зарекомендовала себя как надежный инструмент для российских экспортеров, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках.Как отметила Минаева, региональные центры не только помогают бизнесу адаптироваться к условиям внешней торговли, но и активно способствуют внедрению цифровых технологий в экспортную деятельность. Это, в свою очередь, позволяет малым и средним предприятиям более эффективно использовать доступные ресурсы и минимизировать риски, связанные с выходом на зарубежные рынки.Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Всё, что нужно — просто иметь доступ к компьютеру с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на сайте. Сегодня на платформе уже более 35 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со всей России. Это и крупный бизнес, и малые и средние предприятия. Причем 80% это этого количества – компании МСП.
https://ria.ru/20241024/konferentsiya-1979806874.html
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт

Названы лидеры ЦПЭ с активными пользователями платформы "Мой экспорт"

© Фото: пресс-служба Российского экспортного центра Лидеры Центра поддержки экспорта, продемонстрировавшие наибольшую активность пользователей услуг государственной цифровой платформы "Мой экспорт"
Лидеры Центра поддержки экспорта, продемонстрировавшие наибольшую активность пользователей услуг государственной цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото: пресс-служба Российского экспортного центра
Лидеры Центра поддержки экспорта, продемонстрировавшие наибольшую активность пользователей услуг государственной цифровой платформы "Мой экспорт"
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, прошедшей в Москве, были подведены итоги работы Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за девять месяцев 2024 года, в том числе были объявлены лидеры, продемонстрировавшие наибольшую активность пользователей услуг государственной цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Лидирующую позицию в номинации "Кит цифровизации" уже второй квартал подряд удерживает ЦПЭ Московской области. Он стал образцом привлечения наибольшего количества компаний малого и среднего бизнеса на платформу, что свидетельствует о высоком уровне доверия и интереса к предоставляемым услугам", - говорится в сообщении.
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ЦПЭ Республики Татарстан стал лидером в номинации "Осьминог цифровизации", продемонстрировав активное использование услуг платформы бизнесом с начала года. С начала этого года Татарстан занял первое место уже третий раз. В свою очередь, победителем в номинации "Акула цифровизации" стал ЦПЭ Севастополя, где значительная часть получателей услуг центра уже зарегистрирована на платформе "Мой экспорт".
"Экономия времени компаний при получении государственной поддержки экспорта — это одна из приоритетных задач платформы "Мой экспорт". Узнаваемость платформы среди бизнес-сообщества, а также рост числа пользователей и получателей услуг онлайн напрямую зависят от активной популяризации и продвижения информации о ней региональными центрами поддержки", — отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.
Напомним, платформа "Мой экспорт" была создана для упрощения и оптимизации процессов, связанных с экспортной деятельностью, и предоставляет широкий спектр услуг, включая консультации, помощь в оформлении документов, а также доступ к финансовым инструментам и программам государственной поддержки. С момента своего запуска платформа зарекомендовала себя как надежный инструмент для российских экспортеров, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках.
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Как отметила Минаева, региональные центры не только помогают бизнесу адаптироваться к условиям внешней торговли, но и активно способствуют внедрению цифровых технологий в экспортную деятельность. Это, в свою очередь, позволяет малым и средним предприятиям более эффективно использовать доступные ресурсы и минимизировать риски, связанные с выходом на зарубежные рынки.
Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Всё, что нужно — просто иметь доступ к компьютеру с интернетом, усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на сайте. Сегодня на платформе уже более 35 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со всей России. Это и крупный бизнес, и малые и средние предприятия. Причем 80% это этого количества – компании МСП.
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ЭкономикаРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Российский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
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