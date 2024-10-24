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Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи - РИА Новости, 24.10.2024
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14:37 24.10.2024 (обновлено: 14:49 24.10.2024)
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Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи
Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи - РИА Новости, 24.10.2024
Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи
Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, допустившего касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы при посадке, пишет РБК... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:37
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сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, допустившего касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы при посадке, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика. &quot;Профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и сохранность вверенной ему техники, что непосредственно зависит от его профессионального мастерства и налагает особые обязательства&quot;, — заявила авиакомпания.Там добавили, что пилот уже имел дисциплинарное взыскание.Ранее в Росавиации заявляли, что тейлстрайк произошел при благоприятных погодных условиях и отметили, что причиной происшествия стала ошибка пилота, указывает издание. Инцидент произошел в августе в аэропорту Сочи.
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи

РБК: Smartavia уволила пилота Ряполова после тейлстрайка в Сочи

© Фото : соцсетиПоследствия касания хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы при посадке в аэропорту Сочи
Последствия касания хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы при посадке в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, допустившего касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы при посадке, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«

"Профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и сохранность вверенной ему техники, что непосредственно зависит от его профессионального мастерства и налагает особые обязательства", — заявила авиакомпания.

Там добавили, что пилот уже имел дисциплинарное взыскание.
Ранее в Росавиации заявляли, что тейлстрайк произошел при благоприятных погодных условиях и отметили, что причиной происшествия стала ошибка пилота, указывает издание.

Инцидент произошел в августе в аэропорту Сочи.
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СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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