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Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи
Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи - РИА Новости, 24.10.2024
Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи
Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, допустившего касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы при посадке, пишет РБК... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:37
2024-10-24T14:37
2024-10-24T14:49
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, допустившего касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы при посадке, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика. "Профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и сохранность вверенной ему техники, что непосредственно зависит от его профессионального мастерства и налагает особые обязательства", — заявила авиакомпания.Там добавили, что пилот уже имел дисциплинарное взыскание.Ранее в Росавиации заявляли, что тейлстрайк произошел при благоприятных погодных условиях и отметили, что причиной происшествия стала ошибка пилота, указывает издание. Инцидент произошел в августе в аэропорту Сочи.
https://ria.ru/20240819/samolet-1967140588.html
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи
РБК: Smartavia уволила пилота Ряполова после тейлстрайка в Сочи