https://ria.ru/20241024/pilot-1979809614.html

Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи

Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи - РИА Новости, 24.10.2024

Smartavia уволила пилота после тейлстрайка в Сочи

Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, допустившего касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы при посадке, пишет РБК... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:37

2024-10-24T14:37

2024-10-24T14:49

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, допустившего касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы при посадке, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика. "Профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и сохранность вверенной ему техники, что непосредственно зависит от его профессионального мастерства и налагает особые обязательства", — заявила авиакомпания.Там добавили, что пилот уже имел дисциплинарное взыскание.Ранее в Росавиации заявляли, что тейлстрайк произошел при благоприятных погодных условиях и отметили, что причиной происшествия стала ошибка пилота, указывает издание. Инцидент произошел в августе в аэропорту Сочи.

https://ria.ru/20240819/samolet-1967140588.html

сочи

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2024

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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия