https://ria.ru/20241024/pereprava-1979701548.html

Морская переправа Холмск — Ванино возобновила работу в штатном режиме

Морская переправа Холмск — Ванино возобновила работу в штатном режиме - РИА Новости, 24.10.2024

Морская переправа Холмск — Ванино возобновила работу в штатном режиме

Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме, информирует региональный главк МЧС России в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:49

2024-10-24T02:49

2024-10-24T02:49

ванино

холмск

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 09.10 (01.10 мск) паромная переправа Ванино – Холмск открыта", – говорится в сообщении ведомства. Морское сообщение Сахалина с материком было закрыто в среду из-за ухудшения погоды в Татарском проливе, связанного с прохождением очередного циклона. Дизель-электроходы пережидали непогоду в порту Ванино.

https://ria.ru/20240327/sevastopol-1936076216.html

ванино

холмск

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество