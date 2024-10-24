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Морская переправа Холмск — Ванино возобновила работу в штатном режиме
Морская переправа Холмск — Ванино возобновила работу в штатном режиме - РИА Новости, 24.10.2024
Морская переправа Холмск — Ванино возобновила работу в штатном режиме
Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме, информирует региональный главк МЧС России в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:49
2024-10-24T02:49
2024-10-24T02:49
ванино
холмск
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра четверга работает в штатном режиме, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 09.10 (01.10 мск) паромная переправа Ванино – Холмск открыта", – говорится в сообщении ведомства. Морское сообщение Сахалина с материком было закрыто в среду из-за ухудшения погоды в Татарском проливе, связанного с прохождением очередного циклона. Дизель-электроходы пережидали непогоду в порту Ванино.
https://ria.ru/20240327/sevastopol-1936076216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Ванино, Холмск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Морская переправа Холмск — Ванино возобновила работу в штатном режиме
МЧС: паромная переправа Холмск — Ванино в четверг работает в штатном режиме