https://ria.ru/20241024/pensiya-1979838812.html
Глава Соцфонда рассказал, когда начнут начислять проиндексированную пенсию
Глава Соцфонда рассказал, когда начнут начислять проиндексированную пенсию - РИА Новости, 24.10.2024
Глава Соцфонда рассказал, когда начнут начислять проиндексированную пенсию
Все средства на индексацию пенсий, как работающим, так и неработающим пенсионерам, с 1 января 2025 года в бюджете Социального фонда есть, в январе граждане... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:14
2024-10-24T16:14
2024-10-24T16:14
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Все средства на индексацию пенсий, как работающим, так и неработающим пенсионерам, с 1 января 2025 года в бюджете Социального фонда есть, в январе граждане получат сумму с учётом индексации, а тем, кто получает пенсию по графику в начале месяца, она будет выплачена в декабре, заявил глава Социального фонда России Сергей Чирков. "Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть... Соответственно в январе уже наши граждане - и работающие, и неработающие получат сумму пенсии с счетом индексации. Более того, как вы знаете, у нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации многие выплачены",- сказал Чирков на пленарном заседании Госдумы. Он уточнил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января выделяется более 106 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241015/pensii-1978077686.html
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общество, россия, сергей чирков, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Чирков, Госдума РФ
Глава Соцфонда рассказал, когда начнут начислять проиндексированную пенсию
Чирков: пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в январе