https://ria.ru/20241024/patrushev-1979747169.html

Патрушев рассказал о производстве сои в России

Патрушев рассказал о производстве сои в России - РИА Новости, 24.10.2024

Патрушев рассказал о производстве сои в России

Объем производства сои в России в текущем году приблизится к 7 миллионам тонн, также увеличится ее переработка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:00

2024-10-24T11:00

2024-10-24T11:00

экономика

россия

дмитрий патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569875343_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10431485fe2a5a3bc8b738f27d16a099.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объем производства сои в России в текущем году приблизится к 7 миллионам тонн, также увеличится ее переработка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Десять лет назад мы производили порядка 1,5 миллионов тонн сои, то в этом году мы приблизимся к отметке 7 миллионов тонн… В прошлом году мы экспортировали 1,5 миллиона тонн сои, а в этом году мы снизим объемы экспорта сои по одной простой причине - нам необходимо увеличивать поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью. Мы в этом году больше переработаем сои и экспортируем соевый шрот", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20241024/eksport-1979739988.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий патрушев