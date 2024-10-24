https://ria.ru/20241024/patrushev-1979747169.html
Патрушев рассказал о производстве сои в России
Патрушев рассказал о производстве сои в России - РИА Новости, 24.10.2024
Патрушев рассказал о производстве сои в России
Объем производства сои в России в текущем году приблизится к 7 миллионам тонн, также увеличится ее переработка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:00
2024-10-24T11:00
2024-10-24T11:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объем производства сои в России в текущем году приблизится к 7 миллионам тонн, также увеличится ее переработка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Десять лет назад мы производили порядка 1,5 миллионов тонн сои, то в этом году мы приблизимся к отметке 7 миллионов тонн… В прошлом году мы экспортировали 1,5 миллиона тонн сои, а в этом году мы снизим объемы экспорта сои по одной простой причине - нам необходимо увеличивать поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью. Мы в этом году больше переработаем сои и экспортируем соевый шрот", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20241024/eksport-1979739988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал о производстве сои в России
Патрушев: производство сои в России в этом году приблизится к 7 миллионам тонн
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объем производства сои в России в текущем году приблизится к 7 миллионам тонн, также увеличится ее переработка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Десять лет назад мы производили порядка 1,5 миллионов тонн сои, то в этом году мы приблизимся к отметке 7 миллионов тонн… В прошлом году мы экспортировали 1,5 миллиона тонн сои, а в этом году мы снизим объемы экспорта сои по одной простой причине - нам необходимо увеличивать поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью. Мы в этом году больше переработаем сои и экспортируем соевый шрот", - сказал Патрушев.