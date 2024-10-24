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Депутаты выделили 2 млрд руб на благоустройство парка в Геленджике - РИА Новости, 24.10.2024
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Краснодарский край
 
21:46 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/park-1979923406.html
Депутаты выделили 2 млрд руб на благоустройство парка в Геленджике
Депутаты выделили 2 млрд руб на благоустройство парка в Геленджике - РИА Новости, 24.10.2024
Депутаты выделили 2 млрд руб на благоустройство парка в Геленджике
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали увеличение объема финансирования программы благоустройства, в рамках которой Геленджик... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:46
2024-10-24T21:46
краснодарский край
геленджик
краснодарский край
кореновск
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали увеличение объема финансирования программы благоустройства, в рамках которой Геленджик получит 2 миллиарда рублей на модернизацию Андреевского парка, онлайн-трансляция пленарного заседания велась на сайте парламента. "Одним из масштабных проектов, который, возможно, будут реализовывать на территории Краснодарского края, является благоустройство второй очереди Андреевского парка в городе-курорте Геленджик… На данное мероприятие планируется выделить финансирование из бюджета края в размере 2 миллиардов на 2025 и 2026 годы, соответственно, по 1 миллиарду на год", - сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник в ходе сессии. Кроме того, по данным пресс-службы парламента, всего финансирование госпрограммы будет увеличено более чем на 2,4 миллиарда рублей. Так, в 2025 году планируется направить почти 395 миллионов рублей на благоустройство территории набережной в районе улицы Курзальной в Геленджике, общественной территории в Кореновске, парка Победы в Курганинске и реализацию проекта "Усть-Лабинская миля". Кубанские депутаты также предложили дополнить программу новой субсидией – выделением средств местным бюджетам на создание условий для массового отдыха. На эти цели в 2025-2026 годах планируется направить более 1 миллиарда рублей из краевого бюджета. "Увеличение госпрограммы "Формирование современной городской среды" - хороший подарок не только муниципалитетам, в которых будут реализовываться новые проекты, но и всем жителям края. Давайте поздравим наших победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Признание на таком уровне дорогого стоит. Сегодня очень многое делается для того, чтобы подчеркнуть красоту и местные особенности провинциальных городов, создать в них комфортные и благоприятные для жизни условия", - сказал председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20241024/shtraf--1979923271.html
https://ria.ru/20241024/kuban-1979852661.html
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геленджик, краснодарский край, кореновск
Краснодарский край, Геленджик, Краснодарский край, Кореновск
Депутаты выделили 2 млрд руб на благоустройство парка в Геленджике

Депутаты выделили 2 млрд руб на благоустройство парка в Геленджике

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГеленджик
Геленджик - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края согласовали увеличение объема финансирования программы благоустройства, в рамках которой Геленджик получит 2 миллиарда рублей на модернизацию Андреевского парка, онлайн-трансляция пленарного заседания велась на сайте парламента.
"Одним из масштабных проектов, который, возможно, будут реализовывать на территории Краснодарского края, является благоустройство второй очереди Андреевского парка в городе-курорте Геленджик… На данное мероприятие планируется выделить финансирование из бюджета края в размере 2 миллиардов на 2025 и 2026 годы, соответственно, по 1 миллиарду на год", - сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник в ходе сессии.
Кроме того, по данным пресс-службы парламента, всего финансирование госпрограммы будет увеличено более чем на 2,4 миллиарда рублей.
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Так, в 2025 году планируется направить почти 395 миллионов рублей на благоустройство территории набережной в районе улицы Курзальной в Геленджике, общественной территории в Кореновске, парка Победы в Курганинске и реализацию проекта "Усть-Лабинская миля".
Кубанские депутаты также предложили дополнить программу новой субсидией – выделением средств местным бюджетам на создание условий для массового отдыха. На эти цели в 2025-2026 годах планируется направить более 1 миллиарда рублей из краевого бюджета.
"Увеличение госпрограммы "Формирование современной городской среды" - хороший подарок не только муниципалитетам, в которых будут реализовываться новые проекты, но и всем жителям края. Давайте поздравим наших победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Признание на таком уровне дорогого стоит. Сегодня очень многое делается для того, чтобы подчеркнуть красоту и местные особенности провинциальных городов, создать в них комфортные и благоприятные для жизни условия", - сказал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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