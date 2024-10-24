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Пакистан готов рассмотреть предложение по газопроводу ТАПИ - РИА Новости, 24.10.2024
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07:25 24.10.2024 (обновлено: 10:10 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979715903.html
Пакистан готов рассмотреть предложение по газопроводу ТАПИ
Пакистан готов рассмотреть предложение по газопроводу ТАПИ - РИА Новости, 24.10.2024
Пакистан готов рассмотреть предложение по газопроводу ТАПИ
Пакистан готов рассмотреть предложение России об участии в строящемся газопроводе "Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия" (ТАПИ), если таковое поступит,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:25
2024-10-24T10:10
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афганистан
туркменгаз
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ИСЛАМАБАД, 24 окт — РИА Новости. Пакистан готов рассмотреть предложение России об участии в строящемся газопроводе "Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия" (ТАПИ), если таковое поступит, заявил РИА Новости советник премьер-министра Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан. "Насколько мне известно, никакого сотрудничества с Россией нет, но, конечно, для завершения строительства ТАПИ необходимо обеспечить реализацию афганской части проекта, а также закрыть финансовую сторону. Это непростая задача", — отметил он. "Если поступит предложение от России о сотрудничестве в этом проекте, его можно будет рассмотреть", — добавил собеседник агентства. Строительство газопровода ТАПИ мощностью 33 миллиарда кубометров в год и протяженностью более 1,8 тысячи километров началось в 2015 году в Туркменистане. Планируется, что ТАПИ пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка на пакистано-индийской границе. Госконцерн "Туркменгаз" уже завершил строительство 214-километрового участка на территории Туркмении и полностью подготовил его к эксплуатации. В середине сентября 2024 года начались работы на афганском участке.
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979712427.html
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в мире, пакистан, россия, афганистан, туркменгаз
В мире, Пакистан, Россия, Афганистан, Туркменгаз
Пакистан готов рассмотреть предложение по газопроводу ТАПИ

Пакистан готов рассмотреть предложение России об участии в газопроводе ТАПИ

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 24 окт — РИА Новости. Пакистан готов рассмотреть предложение России об участии в строящемся газопроводе "Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия" (ТАПИ), если таковое поступит, заявил РИА Новости советник премьер-министра Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан.
"Насколько мне известно, никакого сотрудничества с Россией нет, но, конечно, для завершения строительства ТАПИ необходимо обеспечить реализацию афганской части проекта, а также закрыть финансовую сторону. Это непростая задача", — отметил он.
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"Если поступит предложение от России о сотрудничестве в этом проекте, его можно будет рассмотреть", — добавил собеседник агентства.
Строительство газопровода ТАПИ мощностью 33 миллиарда кубометров в год и протяженностью более 1,8 тысячи километров началось в 2015 году в Туркменистане. Планируется, что ТАПИ пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка на пакистано-индийской границе. Госконцерн "Туркменгаз" уже завершил строительство 214-километрового участка на территории Туркмении и полностью подготовил его к эксплуатации. В середине сентября 2024 года начались работы на афганском участке.
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