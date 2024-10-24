https://ria.ru/20241024/pakistan-1979712427.html

Пакистан планирует увеличить импорт нефти из России

Пакистан планирует увеличить импорт нефти из России - РИА Новости, 24.10.2024

Пакистан планирует увеличить импорт нефти из России

Пакистан планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра этой страны Рана Ихсан Афзаль... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:19

2024-10-24T06:19

2024-10-24T06:19

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ИСЛАМАБАД, 24 окт - РИА Новости. Пакистан планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра этой страны Рана Ихсан Афзаль Хан. "В предстоящие дни торговля, импорт сырой нефти из России будет расти. Он будет расти в ближайшие дни", - сказал он. Собеседник агентства напомнил, что в 2023 году Пакистан закупил в России около 100 тысяч тонн нефти. "Это было начало. Прежде мы не импортировали нефть из России", - сказал он. Чиновник добавил, что с пакистанской стороны "нет аппетита" к закупкам сжиженного газа, хотя ей предлагаются долгосрочные контракты на его поставки.

https://ria.ru/20241024/pakistan-1979711361.html

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пакистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, пакистан, в мире