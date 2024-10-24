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Суперфиналист конкурса "Лидеры России" стал мэром Орска - РИА Новости, 24.10.2024
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12:25 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/orsk-1979772321.html
Суперфиналист конкурса "Лидеры России" стал мэром Орска
Суперфиналист конкурса "Лидеры России" стал мэром Орска - РИА Новости, 24.10.2024
Суперфиналист конкурса "Лидеры России" стал мэром Орска
Суперфиналист кадрового конкурса "Лидеры России" Артем Воробьев стал мэром оренбургского Орска, пережившего масштабное наводнение, сообщила городская... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:25
2024-10-24T12:25
общество
орск
северный район
оренбургская область
единая россия
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УФА, 24 окт - РИА Новости. Суперфиналист кадрового конкурса "Лидеры России" Артем Воробьев стал мэром оренбургского Орска, пережившего масштабное наводнение, сообщила городская администрация. Мэр Орска Василий Козупица в июле подал в отставку. Исполняющим обязанности градоначальника стал его заместитель Артем Воробьев. "Депутаты Орского городского совета выбрали главу города Орска. Абсолютное большинство голосов набрал Артем Воробьев", - сообщила мэрия Орска в своем Telegram-канале. По данным администрации города, Артем Воробьев родился 12 декабря 1982 года в селе Северное Северного района Оренбургской области. Работал юристом, начальником юридического отдела в коммерческих организациях. В конце 2000-х руководил мясоперерабатывающим сельскохозяйственным кооперативом. В 2018-2019 годах руководил исполкомом местного отделения партии "Единая Россия" города Орска. В 2023 году он стал полуфиналистом кадрового конкурса "Лидеры Возрождения. Луганская Народная Республика". В 2023 году – победителем финала ПФО кадрового конкурса "Лидеры России". В 2024 году – суперфиналистом пятого юбилейного сезона "Лидеры России". Воробьев воспитывает троих детей, добавили в мэрии. "Хочу поблагодарить, в первую очередь, всех жителей нашего города, депутатов, которые оказали мне высокое доверие. Вместе с тем, это огромная ответственность возглавлять такой город как Орск — город труженик, Город трудовой доблести. Приложу все усилия для того, чтобы все программы, все мероприятия были выполнены, и город Орск стал городом, в котором хочется жить и работать, оставаться, растить детей и созидать", - приводятся в сообщении слова Воробева. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Козупица 24 апреля заявлял, что жилье около 30 тысяч жителей города оказалось в зоне затопления.
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орск
северный район
оренбургская область
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общество, орск, северный район, оренбургская область, единая россия
Общество, Орск, Северный район, Оренбургская область, Единая Россия
Суперфиналист конкурса "Лидеры России" стал мэром Орска

Суперфиналист конкурса "Лидеры России" Артем Воробьев стал мэром Орска

© Фото : Артём Воробьёв/ВКонтактеАртем Воробьев
Артем Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Артём Воробьёв/ВКонтакте
Артем Воробьев. Архивное фото
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УФА, 24 окт - РИА Новости. Суперфиналист кадрового конкурса "Лидеры России" Артем Воробьев стал мэром оренбургского Орска, пережившего масштабное наводнение, сообщила городская администрация.
Мэр Орска Василий Козупица в июле подал в отставку. Исполняющим обязанности градоначальника стал его заместитель Артем Воробьев.
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"Депутаты Орского городского совета выбрали главу города Орска. Абсолютное большинство голосов набрал Артем Воробьев", - сообщила мэрия Орска в своем Telegram-канале.
По данным администрации города, Артем Воробьев родился 12 декабря 1982 года в селе Северное Северного района Оренбургской области. Работал юристом, начальником юридического отдела в коммерческих организациях. В конце 2000-х руководил мясоперерабатывающим сельскохозяйственным кооперативом. В 2018-2019 годах руководил исполкомом местного отделения партии "Единая Россия" города Орска.
В 2023 году он стал полуфиналистом кадрового конкурса "Лидеры Возрождения. Луганская Народная Республика". В 2023 году – победителем финала ПФО кадрового конкурса "Лидеры России". В 2024 году – суперфиналистом пятого юбилейного сезона "Лидеры России".
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"Хочу поблагодарить, в первую очередь, всех жителей нашего города, депутатов, которые оказали мне высокое доверие. Вместе с тем, это огромная ответственность возглавлять такой город как Орск — город труженик, Город трудовой доблести. Приложу все усилия для того, чтобы все программы, все мероприятия были выполнены, и город Орск стал городом, в котором хочется жить и работать, оставаться, растить детей и созидать", - приводятся в сообщении слова Воробева.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Козупица 24 апреля заявлял, что жилье около 30 тысяч жителей города оказалось в зоне затопления.
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ОбществоОрскСеверный районОренбургская областьЕдиная Россия
 
 
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